Marvel a répondu si Chadwick Boseman sera dans le Falcon et le Winter Soldier

Chadwick Boseman continue présent dans la mémoire et le cœur de l’industrie malgré plus de sept mois après sa mort. La saison des récompenses a amélioré sa silhouette et fait de lui l’un des favoris pour remporter l’Oscar du meilleur acteur. La première de Le faucon et le soldat de l’hiver Il s’est également souvenu de lui pour sa relation avec Wakanda. Il y a même eu ceux qui ont imaginé un possible camée qui a été enregistré en 2019. Nate Moore, Producteur Marvel, a répondu à cette possibilité et a été franc. Vue!

L’arrivée de Tuteur à la série Disney + a ouvert la porte aux personnages de Panthère noire font leur apparition sur la scène. De plus, l’épisode 4 comprenait la participation du Dora Milaje ils sont partis à la recherche de Zemo. Comme avec WandaVision, la chance de voir une performance surprise a commencé à prendre son envol et il est apparu la figure de Boseman parce que les fusillades étaient bien avant sa mort.







Chadwick Boseman sera-t-il dans The Falcon and The Winter Soldier?

Dans une interview avec Vanity Fair, Moore en a parlé et a été sincère avec tous les fans: « Cela n’arrivera pas. Je serais honnête si c’était le cas. La mort de Chad est une chose de toute une vie et il a aimé le garçon autant que le personnage. Je pense que nous devons être très prudents et réfléchis quand il se présente, parce que cela signifiait tellement pour lui. Beaucoup de gens l’aiment pour nous. Mais oui, nous ne l’utiliserions pas comme un ‘venu la semaine prochaine; peut-être que vous verrez Panther! Nous ne le ferions pas’.

De cette manière, Marvel a exclu le camée de Black Panther dans The Falcon et The Winter Soldier pour ne pas jouer avec les émotions des fans sur un sujet sensible. L’attente maintenant est de savoir qui est le personnage mystérieux nommé Power Broker, qui fera une apparition dans le chapitre 5, a déclaré l’écrivain Malcolm Spellman à Comic Book.

D’autre part, Moore est Atlanta, Géorgie, préparer la suite de Black Panther. Bien que le film annoncé en 2018 soit en production, il n’y a aucune nouvelle concernant l’acteur qui sera le protagoniste. Dans les dernières heures, le nom de Regé-Jean Page a retenti, bien qu’il y ait aussi la possibilité que T’Challa n’apparaisse pas directement sur la bande en hommage à Boseman.