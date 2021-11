Marvel a réaffirmé qu’il ne remplacerait pas Chadwick Boseman en tant que Black Panther

in

Chadwick Bossman a choqué le monde entier avec son rôle de T’Challa dans le Univers cinématographique Marvel. Le personnage a fait ses débuts dans Captain America : guerre civile puis a joué dans son propre film solo qui s’est avéré être un phénomène de masse. Panthère noire participé aux deux dernières inscriptions du Vengeurs avant la mort tragique de l’acteur après une dure bataille contre le cancer du côlon qu’il a perdu en août 2020.

Vice-président de la production et du développement de Marvel Studios, Nate Moore, a de nouveau évoqué la possibilité de remplacer Chadwick dans le rôle du roi du Wakanda. L’exécutif a été très clair à ce sujet : il n’y aura pas de refonte du personnage. « Vous ne verrez pas T’Challa dans le MCU. Nous ne pouvions pas le faire. Quand Chad est mort, c’était une vraie conversation que nous avons eue avec Coogler et c’était des minutes de « Nous devons réfléchir à la façon de faire avancer cette franchise sans ce personnage »., a fait remarquer l’exécutif.

Il n’y aura pas de refonte de T’Challa

«Je pense que nous avons tous l’impression que beaucoup de T’Challa dans le MCU à l’écran, pas dans les bandes dessinées, est lié à la performance de Chadwick et à ce qu’il a apporté à ce rôle à la fois à l’écran et hors écran. Alors, aussi difficile qu’il soit narrativement de découvrir ce qu’il faut faire car c’est un gros trou, à aucun moment on n’a envisagé une refonte »Moore a ajouté.

L’exécutif a poursuivi en mentionnant qu’ils étaient prêts à relever le défi de continuer l’histoire de Wakanda sans Chadwick et que l’expérience servirait de catharsis pour nous tous. Moore est sûr du message qu’il veut faire passer Chadwick Bossman dans la suite du film populaire Panthère noire. On pourrait imaginer que la relation entre Wakanda et son roi est symbiotique, mais il faut s’adapter à la triste réalité sans l’acteur.

La production de la suite a été interrompue pour laisser le temps à Letitia Wright pour se remettre d’une blessure subie lors du tournage d’une scène du film tant attendu. L’objectif est de reprendre le travail juste au début de 2022 avec l’idée d’atteindre la première prévue en salles le 11 novembre prochain.

