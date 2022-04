Marvel a publié la dernière bande-annonce de "Dr Strange dans le multivers de la folie" avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen

merveille

Le 6 mai, le deuxième film Dr. Strange de Marvel sortira dans le monde entier et la bande-annonce finale est là ! Vue.

©IMDBBenedict Cumberbatch dans Dr Strange 1

Phase quatre de merveille rencontre plus de succès que prévu. En effet, après le départ des Avengers en 2019 avec fin du jeu Tout semblait indiquer que les nouveaux films du studio allaient laisser à désirer, mais ce n’était pas le cas. Et, l’exemple clair de cela est Spider-Man : Pas de retour à la maison, le dernier long métrage de Tom Holland qui a fait fureur au box-office. Mais, maintenant, une nouvelle bande arrive qui est très attendue : Dr Strange dans le multivers de la folie.

Au Dr Strange dans le multivers de la folie Benedict Cumberbatch va une nouvelle fois se mettre dans la peau de Steven Strange. Même si, désormais, en plus d’officier en tant que super-héros, il doit faire face aux conséquences de l’ouverture du multivers. La décision que vous avez prise en Pas de retour à la maison provoqué de terribles événements dans sa vie et il n’a plus d’autre choix que de faire face aux représailles que cela implique.

A tel point que pour tenter de remédier, au moins un peu, à sa situation, Steven part à la recherche de Wanda qui, une nouvelle fois, sera interprétée par Elizabeth Olsen. Et, selon certaines théories qui ont émergé sur les réseaux sociaux, La sorcière écarlate sera le successeur du grand sorcier. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations de fans qui étaient fous et ont commencé à imaginer ce qui pourrait arriver après avoir vu le premier aperçu officiel et la bande-annonce du film.

Cependant, maintenant, comment pourrait-il en être autrement, Marvel a de nouveau ravi ses fans en publiant la bande-annonce finale de Dr. Strange 2. Pas plus tard qu’aujourd’hui, mercredi 6 avril, et un mois après la sortie officielle du film, le MCU a également décidé d’autoriser la prévente de billets pour le film. Pour cette raison, pour accompagner les nouvelles de la vente de billets pour le film, du studio, ils ont publié la dernière avance de l’histoire avant la première. VUE!

Définie comme « la folie commence », cette bande-annonce a laissé tout le monde surpris. Eh bien, non seulement Elizabeth Olsen et Benedict Cumberbatch sont réapparus, mais montre également pour la première fois Rachel McAdams dans le rôle de Christine Palmer. Son retour dans la vie du Dr Strange était d’abord mis en doute et, bien qu’il ait été confirmé il y a longtemps qu’elle serait de retour, ce n’est que maintenant qu’elle a été revue. Aussi, tout semble indiquer qu’elle se marie et brise le cœur de Steven ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂