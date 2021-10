Marvel a pris la décision pour Tom Holland de ne pas révéler de spoilers pour "Spider-Man : Pas de chemin à la maison"

in

Le dernier film de Spider-Man est sur le point de sortir en salles. Le 17 décembre, dans un peu plus d’un mois, Pas moyen de rentrer sera présenté en première mondiale avec Tom Holland en tant que protagoniste. L’acteur britannique incarnera pour la dernière fois le rôle de Peter Parker dans l’un des longs métrages les plus attendus à ce jour dans la phase quatre de merveille.

Ruban, Spider-Man : Pas de chemin à la maison ne cesse d’attirer l’attention des fans. Non seulement parce que cela pourrait être le dernier de Tom HollandMais parce qu’il y a la possibilité d’un spiderverse avec Andrew Garfield et Tobey Maguire. De plus, comme si cela ne suffisait pas, le secret qui a été généré autour de ce film l’amène à être entourée de spéculations.

En un rien de temps, puisqu’on savait que Holland reviendrait pour un film de plus, merveille ou Sony a fourni des informations à ce sujet. Bien que ce ne soit pas une surprise puisque du MCU, ils ont toujours eu une règle de base : ne pas parler de ce qui se passe sur le plateau. Et, le seul à l’avoir appris tout à l’heure était Tom lui-même, qui n’a donné aucun spoil sur ce que sera son nouveau film.

Tom Holland plus d’une fois, il a été réprimandé par le plus grand studio d’Hollywood pour avoir trop parlé. Par exemple, c’est lui qui a révélé que Jake Gyllenhaal allait participer à Spider-Man : loin de chez soi ou qu’il y aurait trois de ses films solo. A tel point que, pour cette partie suivante, une décision drastique a été prise afin de faire Pas moyen de rentrer un film plein d’inconnues.

D’après ce que Holland lui-même a dit, il n’a pas révélé de spoilers pour l’instant car il ne sait pas ce qui va se passer. « Je ne sais pas. Ils ne me disent jamais ce qui se passe« , a-t-il commenté dans une interview avec Empire. Dans ledit milieu, il a également assuré qu’ils sont les créateurs de Spider-Man : Pas de chemin à la maison ceux qui évitent de lui parler plus que nécessaire.

Bien sûr, il faut préciser qu’il y a quelques jours, l’interprète avouait qu’il y aura une scène très émouvante dans les nouvelles aventures de Peter Parker. Apparemment, c’est un moment qui l’implique lui, sa tante May, Happy et une personne dont l’identité est encore inconnue. Serait-ce un précédent Spider-Man ? Cela reste à voir.

