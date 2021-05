Marvel a interdit à Tom Holland de regarder Black Widow

Ça ne fait aucun doute que Tom Holland est devenu l’un des plus jeunes acteurs à venir à Marvel pour faire partie de sa franchise. À seulement 19 ans, il a auditionné pour apparaître dans Captain America: guerre civile comme Peter Parker et, à partir de ce moment, le succès ne s’est pas arrêté: non seulement il est revenu pour participer aux films Avengers, mais il a également déjà deux longs métrages étant le seul protagoniste et, le 17 décembre, le troisième sortira , Spiderman: pas de retour à la maison.

Est-ce que, étant l’un des plus jeunes à jouer Peter Parker, Tom Holland a obtenu lui donner un air détendu et juvénile qui, dans les éditions précédentes, n’était pas exactement atteint. Cependant, tout comme il a remporté un grand succès au sein de la franchise, Il a également été classé comme l’un des plus espiègles, mais pas pour son rôle, mais pour avoir enfreint la règle la plus stricte du studio: ne pas révéler de spoilers sur ce sur quoi on travaille.

Tom Holland n’arrive jamais à garder la bouche fermée. Photo: (Getty)



Au cours de la dernière décennie, Marvel est devenu le grand jalon de l’industrie cinématographique et, une partie de sa grande fureur est due au fait qu’il s’est toujours vanté de maintenir l’intrigue de ses œuvres jusqu’à la dernière minute. Cependant, une fois que Holland est arrivé au studio, la confidentialité a beaucoup souffert. Parmi les spoilers qu’il a révélés figurent le nom du deuxième film de Spiderman, l’ajout de Jake Gyllenhaal au casting de ses films et l’affiche officielle de Avengers: guerre à l’infini.

À tel point que, maintenant que Kevin Feige et son équipe se sont habitués aux défaillances britanniques, ils sont plus prudents. C’est-à-dire, maintenant, à chaque fois que Holland donne une interview, ses collègues l’avertissent que cela doit être sans spoilers ou, même, il doit être accompagné de Benedict Cumberbarch, qui se charge de le défier si à tout moment il dit quelque chose. autre.

De plus, l’une des mesures drastiques qu’ils auraient prises concernant les révélations que Tom a faites tout au long de ces années est de ne pas le laisser voir Veuve noire, l’un des films les plus attendus de la phase 4. Il est de coutume pour Marvel qu’avant sa première, tous les membres de la franchise aient la possibilité de voir le long métrage qui est sur le point de sortir lors d’une projection conjointe, mais cette fois, Le jeune acteur pourrait passer à côté de la performance de Scarlett Johansson pour une raison: trop parler.







De plus, dans une interview avec Screent Rant, Tom Holland a révélé que le studio ne fait pas attention à lui lorsqu’il leur demande en priorité de voir le film de Veuve noire. « Nous harcelons Marvel depuis des semaines pour voir s’ils organisent une projection pour nous, mais ils ne l’ont pas fait», A-t-il assuré. Cela signifie que le film basé sur la vie de Natasha Romanoff pourrait avoir un moment inattendu qui, semble-t-il, veut rester privé jusqu’à la fin et, précisément, la Hollande n’est pas celle qui répondra à ce souhait.