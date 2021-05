Marvel a encore ri de Tom Holland à cause d’Anthony Mackie

Le dernier grand événement de la Univers cinématographique Marvel c’était la série Le faucon et le soldat de l’hiver, qui pouvait être vu à travers le service de streaming Disney +. Là, nous avons vu plus de Sam Wilson et Bucky Barnes après Avengers: Fin de partie, et ses acteurs ont gagné en reconnaissance. C’est pour ça que Anthony Mackie a remporté un prix aux MTV Movie and TV Awards, mais sans laisser au préalable un message à Tom Holland qui a fait rire les réseaux.

L’interprète de Faucon à l’émission de télévision, il a assisté à la cérémonie MTV et a remporté deux prix: Meilleur héros et meilleur duo partagé avec ton partenaire, Sebastian Stan. Dans la même célébration du week-end, nous avons également vu le triomphe de WandaVision, remportant quatre trophées pour le meilleur méchant, le meilleur combat, la meilleure performance et le meilleur spectacle.

Cette même nuit nous assistons à ce qui était un nouvel épisode de la drôle de confrontation entre Holland et Mackie. En recevant un prix et en prononçant un discours, Il l’a dédié directement à l’acteur qui incarne Spider-Man avec les mots suivants: « Tom Holland … Je suis sur ton cul, mon garçon, je suis sur ton cul. », en référence à qui est derrière lui, et a généré l’éclosion des personnes présentes à Los Angeles.







Cette déclaration est devenue virale sur les réseaux sociaux, où les fans de MCU se sont à nouveau moqué de Tom., comme cela s’est passé à la fin du mois d’avril, lui rappelant ce qu’il avait dit à l’époque où plaisanté avec un film Falcon qui n’existait pas, mais maintenant nous savons que Mackie aura son propre projet en tant que nouveau Captain America.

Tout a commencé dans le Ace Comic-Con 2018 à Seattle, où Anthony a avoué à Holland qu’il n’avait jamais vu son film Spider-Man: Homecoming, à quoi le jeune interprète a répondu: «Je n’ai pas vu le film Falcon. Oh non, il n’y en a pas, désolé ». Cette phrase est utilisée par les fans pour se moquer de lui, mais cette année, nous aurons son troisième film en tant que Peter Parker et une nouvelle réponse est attendue.