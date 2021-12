Marvel a démystifié la plus grande théorie de Hawkeye dans l’épisode 4

Le quatrième épisode de Oeil de faucon, de Marvel Studios, est arrivé à Disney + pour donner l’une des surprises les plus gratifiantes aux fans. C’est qu’un personnage qui a rapidement gagné l’affection des adeptes de cette franchise de super héros, est apparu dans la série mettant en vedette Jérémy Renner et il a pris tous les regards. Cependant, une phrase très particulière dans la fiction était encore plus puissante et réalisée réfuter l’une des plus grandes théories.

Chaque mercredi, un nouveau chapitre arrive sur la plateforme de streaming pour raconter l’histoire de Clint Barton après Spot. Situé à New York, l’Avenger a une mission qui ne semble pas très complexe : retourner dans sa famille pour Noël. Cependant, une menace liée à son passé l’oblige à travailler en équipe avec Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un archer de 22 ans qui s’est avéré être son plus grand fan et qui peut l’aider à démêler un complot criminel.

Vera farmiga est chargé de donner vie à Évêque Éléonore, la mère de Kate. Dans l’une des vidéos promotionnelles de la série, son personnage est apparu en train de discuter à une table avec son fiancé Jack (Tony Dalton), sa fille et Clint Barton. S’adressant au dernier d’entre eux, il demande si Kate devrait l’aider à une mission « au niveau des Avengers ». Immédiatement, ce dialogue est devenu un matériau parfait pour spéculer sur un nouveau personnage dans le MCU.

La théorie principale pointait sur Kingpin, le rôle joué par Vincent D’Onofrio que les fans de casse-cou ils voulaient revoir avec nostalgie. L’hypothèse aurait pu prendre fin lorsque l’acteur lui-même l’a démentie via Twitter : « Non-sens, pur non-sens. J’aime qu’ils l’aiment tellement (le personnage), mais ce qu’ils disent n’est pas comme ça. En tout cas j’apprécie”. Cependant, les fans ont décidé de garder espoir jusqu’à ce qu’ils regardent cet épisode.

Le nouvel opus est déjà sur Disney + et la scène complète pourrait être vue démolir la théorie de la mystérieuse menace au niveau de la Vengeurs que tout le monde s’attendait à voir. C’est que toute la scène culmine dans la réponse de Hawkeye à Eleanor. « Pas exactement« Clint Barton prononce et précise que ce sera une mission beaucoup plus petite dans sa vie. De toute façon, Marvel pourrait surprendre dans les prochains épisodes avant Noël.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂