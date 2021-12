Marvel a déçu Tom Holland dans Spider-Man : No Way Home

in

Les fans de l’univers cinématographique Marvel comptent les jours du calendrier pour la première attendue de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Ce film aura le multivers dans son intrigue, laissant de multiples possibilités à divers personnages de faire leur apparition, comme celui qu’il allait y avoir, mais il a été confirmé que cela n’arrivera finalement pas.

Comme les fans s’en souviendront, la suite précédente a révélé que maintenant tout le monde sait qui se cache derrière la maison du super-héros. C’est pourquoi Peter Parker se tourne vers le docteur Strange pour obtenir de l’aide, mais l’un de ses sorts tourne mal et il finit par libérer le multivers. De cette façon, les méchants du passé reviendront pour une nouvelle bataille qui promet un grand niveau d’épicité.

+ Marvel a déçu Tom Holland

Le 31 janvier de cette année, Tom Holland a publié une photo sur son compte Instagram officiel dans lequel il était avec son frère Harry avec le commentaire suivant : « Aujourd’hui a été l’un des moments forts de ma carrière ». Ses propos faisaient référence à partagez un appareil photo avec rien de plus et rien de moins qu’avec votre bien-aimé, mais malheureusement cela n’arrivera pas.

L’acteur a visité le spectacle Le spectacle Graham Norton et a confirmé que Marvel a coupé la scène qu’il a partagée avec son frère. Jusqu’à ce moment Harry toujours imaginé que cela ferait partie du projet comme convenu, mais À M Il a dit après avoir décrit ce qu’il a vécu ce jour-là : « Je ne pense pas qu’il le sache vraiment. Nous avons vu le film l’autre jour. Et ils ont coupé la scène. Ce n’est pas dans le film. ».

Le côté positif est que Hollande Il a renouvelé son contrat avec Sony et Marvel Studios pour une nouvelle trilogie, où peut-être son frère aura une revanche et partagera quelques scènes. En attendant, il est temps de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, un film qui sortira en salles la semaine prochaine et les billets sont pratiquement vendus partout dans le monde.

