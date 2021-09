Marvel a confirmé quatre premières pour 2024

L’univers cinématographique Marvel (MCU) est né de Disney mais une fois acquise par la société de souris, elle a connu une croissance exponentielle. L’entreprise qui préside Kevin Feige doit beaucoup à ce producteur qui a su voir quelle voie était idéale pour une franchise née en 2008 de la main de Hombre de Hierro et qu’il a déjà plus d’une vingtaine de films à son actif. Avec le récent lancement de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, il y a encore deux nouveaux films pour cette année et la possibilité de voir les précédents en Disney+.







Après la sortie simultanée en salles et par Disney+ L’accès privilégié de Black Widow, Disney confirmé que le reste de l’année, ils ne présenteront plus de titres de cette manière. Désormais, la fenêtre de 45 jours sera respectée entre l’arrivée au cinéma et son apparition sur la plateforme de Diffusion, quelque chose qui fonctionnera également, en principe, pour les quatre nouveaux films annoncés pour 2024. Bien que seules les dates aient été dites et non quels seront les titres, on peut en déduire quels seront ceux qui arriveront le 16 février , 3 mai, 26 juillet et 8 novembre 2024.

Lame

Mahershala Ali avec Kevin Feige. (IMDb)



Des films sur le chemin de lui MCU, celui qui a la forme la plus définie est Lame. Le reboot du personnage qu’il a su jouer les bécassines de Wesley dans les années 90, il a déjà son protagoniste choisi. Il s’agit de Mahershala Ali, l’un des acteurs à la croissance la plus rapide ces dernières années, double vainqueur du oscar. L’apparition de vampires pourrait se produire dans Chevalier de la lune, bien qu’il ne soit pas encore clair comment ils seront présentés dans la franchise.

Les 4 Fantastiques

Chris Evans était l’un des Fantastic 4 avant de devenir Steve Rogers. (IMDb)



Le troisième peut être le charme. Après deux tentatives infructueuses, l’une avec une meilleure réception que l’autre, Les 4 Fantastiques ils sont prêts à revenir sur grand écran. Ce sera de la main de Jon watts, le réalisateur derrière les films de Homme araignée de Tom Holland. On ne sait pas qui seront les protagonistes, et bien que certains fans rêvaient de Jean Krasinski et Émilie émoussée Quoi Roseau richards et Sue tempête, cela a été démenti par le protagoniste de Croisière dans la jungle.

L’apparition des mutants

Le troisième film Deadpool sera écrit par les responsables de Bob’s Burgers. (IMDb)



L’une des grandes promesses de Kevin Feige depuis que Disney absorbé Renard du 20e siècle était l’apparition de mutants. Dans les années 2000, X Men Ils ont fini de positionner le genre des super-héros avec un grand film dans une franchise qui est restée plate d’une première à l’autre. Désormais, les adeptes de MCU Ils espèrent voir ce qui sera la première fiction de la saga à présenter un mutant qui ouvre les portes de l’apparition de les x-men au le MCU avec un film solo. Dans ce sens, Deadpool 3 cela pourrait être une excellente occasion de connecter tous les détails.

