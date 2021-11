Marvel a confirmé le casting du spécial Noël des Gardiens de la Galaxie

Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 Il est déjà en tournage, comme l’a confirmé son réalisateur hier. La vérité est que l’équipe en profitera pour enregistrer en même temps ce qu’on appelle le Spécial Noël qui aura lieu l’année prochaine dans les festivités Disney+, avant la conclusion de la trilogie imaginée par le talentueux cinéaste. Maintenant, il y a de nouvelles informations sur ce projet qui attireront sûrement l’attention du fandom.

De quoi s’agit-il? merveille a confirmé quels acteurs de la distribution des Gardiens de la Galaxie participeront au tournage du Spécial Noël. Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff et Sean Gunn Ils reprendront leurs rôles pour le rendez-vous de Noël de ce groupe de héros si singulier que c’était un pari fort de la marque et ça s’est très bien passé. Aujourd’hui, ils sont reconnus par le grand public !

Le casting du Spécial Noël confirmé

Ainsi, nous pouvons nous assurer que le principal gardiens de la Galaxie ils profiteront de Noël ensemble : Star-Lord, Gamora, Drax, Nebula, Mantis et Kraglin. Mais il y aura une surprise dans cette spéciale. James Gunn avancement: « Il présentera l’un des meilleurs personnages MCU de tous les temps ». Il s’agit de sorcier Adam? Il a été récemment confirmé que Volaillera a été choisi comme héros.

Les événements de cette spéciale sont un mystère et personne ne sait exactement ce qui va se passer dans cette histoire qui durera 40 minutes et se situera entre Thor : Amour et Tonnerre et Les Gardiens de la Galaxie Tome 3. Rappelons-nous : certains Gardiens apparaîtront dans le quatrième volet du Dieu du Tonnerre qui surprendra également avec le retour de Natalie Portman Quoi Jane adoptive… Elle sera Thor puissant!

Kevin Feige et les créatifs de merveille ils continuent de surprendre avec le meilleur univers cinématographique cohérent de l’histoire du septième art et une formule qui a conquis le public et qui est un succès commercial indéniable. La phase 4 du MCU réserve de nombreuses surprises et le Spécial Noël de gardiens de la Galaxie est l’un d’eux. Bienvenue!

