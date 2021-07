La série Marvel est devenue un classique de Disney+ et il reste encore beaucoup à découvrir. WandaVision, The Falcon et The Winter Soldier et Loki ont été un succès, donc la plateforme continuera à miser fortement sur les programmes de franchise. Il y en a deux qui sont déjà visibles et, comme le confirme le producteur Victoria Alonso, sont plus proches que jamais : les dates de sortie annoncées pour Mme Marvel et Hawkeye. Vue!

L’exécutif est né à Buenos Aires et était responsable du second dans le dernier épisode de Loki. Son travail au sein de l’entreprise est de plus en plus important, notamment dans les séries, où il a joué un rôle clé dans l’obtention de l’étude de 28 nominations aux Emmy Awards 2021. Dans une interview avec Variety, il a discuté de l’avenir du MCU et a donné quelques scoops.

Victoria Alonso, productrice Marvel (Getty)



Marvel a confirmé la date de la première de Mme Marvel et Hawkeye

« Nous allons avoir notre branche d’animation et notre mini studio et il y en aura aussi d’autres à venir. Nous sommes très enthousiastes à propos de l’animation, qui est mon premier amour. », Alonso a déclaré à propos de la première de Et qu’est-ce qui se passerait si …?: la première sortie animée à venir sur Disney + le 11 août.

A propos des prochaines premières, l’Argentine a surpris et a annoncé que Mme Marvel et Hawkeye seront libérés avant la fin de l’année inclus « quelques autres programmes ». Jusqu’aux déclarations du producteur, les deux séries devaient sortir en 2022, mais il est désormais clair qu’elles arriveront plus tôt. Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion et Les Gardiens de la Galaxie

Spécial vacances ils sont programmés pour l’année prochaine.

La porteña a également apprécié la possibilité de raconter des histoires d’une manière différente grâce à la série. « Lorsque l’opportunité s’est présentée de faire partie de ce monde du streaming, nous étions plus que excités parce que tout à coup, nous pouvions donner aux fans bien plus qu’un quart de page ou trois grands mouvements. », a-t-il conclu.

