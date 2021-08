Marvel a confirmé Captain America 4: Chris Evans est de retour?

L’une des nouveautés que les fans de la Univers cinématographique Marvel, même s’il y avait déjà quelques indices : la société de production a finalement confirmé qu’elle travaillait sur Capitaine amérique 4 avec Anthony Mackie prenant le bouclier mythique. Dans Le faucon et le soldat de l’hiver Nous voyons à sam wilson occupant son nouveau rôle dans le MCU, mais le public n’oublie pas Chris Evans et ils s’interrogent déjà sur sa participation.

Pendant la série de services de streaming Disney+ Nous voyons à Falcon devient le nouveau Cap, après une incertitude pour porter un héritage qu’il avait laissé Steve Rogers dans la société américaine. Remarquant qu’il avait fait une erreur en remettant le bouclier dans le premier épisode, il travaille aux côtés de Bucky Barnes pour le récupérer et Suivez les traces de votre vieil ami.

Bien qu’il y ait eu des rumeurs après la fin du programme, maintenant le média Date limite est celui qui rapporte finalement que Mackie a conclu un accord avec la société de production pour devenir le prochain Captain America, dans le quatrième film du super-héros. Affirme que Kevin Feige garde l’intrigue et tous les détails sous sept clés et il n’a pas encore été officialisé si Sebastian Stan reviendra en tant que soldat de l’hiver.

À la mi-avril, une fuite a émergé qui a révélé une partie du complot, indiquant que sera une continuation directe de The Falcon et The Winter Soldier, où Sharon Carter deviendra la méchante principale. De plus, ils anticipaient les retours de John Walker en tant qu’agent américain et de Julia Louis-Dreyfus en tant que Valentina Allegra de Fontaine, que l’on a déjà vu dans la série et dans la mystérieuse scène post-générique de Veuve noire, avec Elena Belova.







+ Chris Evans sera-t-il dans Captain America 4 ?

Avec cette nouvelle, les fans commencent à imaginer un retour de Chris Evans, dont la rumeur court depuis plusieurs mois. La vérité est ce projet va se concentrer sur Sam Wilson et non sur Steve Rogers, on pense donc que l’acteur qui a joué Rogers n’aura pas lieu. Malcolm Spellman et Dalan Musson développent déjà le scénario, alors qu’ils recherchent un réalisateur.