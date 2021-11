Marvel a annoncé la date et l’heure officielles de la première de la deuxième bande-annonce de Spider-Man : No Way Home

Le prochain film Marvel de Tom Holland est devenu l’un des plus attendus de la phase 4. Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il sortira le 17 décembre et fait déjà partie des films les plus spéculatifs dans son environnement. Il n’a pas encore été publié et les théories qui ont été générées parmi les adeptes sont inégalées, en particulier celle du vers d’araignée.

Selon différentes informations qui ont émergé, Spider-Man : Pas de chemin à la maison ramènera Andrew Garfield et Tobey Maguire. Les prédécesseurs de Tom Holland étaient à nouveau sur toutes les lèvres lorsque le tournage de ce film a commencé. Ceci, pour le simple fait qu’il serait épique de voir les trois versions du wall-crawler travailler ensemble contre des méchants déjà connus dans la franchise.

Cependant, il convient de noter que la vérité sur ce qui va se passer dans ce long métrage est encore inconnue. Mais, récemment, un moment très important vient d’arriver pour les fans. Parmi certains des détails qui auraient été divulgués, il a été dit que dans la deuxième bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison les trois Peter Parker seront vus ensemble. Par conséquent, la date de sortie de celui-ci était d’un grand intérêt pour les fans.

Il y a eu de nombreuses fois que les adeptes ont été trompés avec de faux jours, mais maintenant le vrai est arrivé. Mardi prochain, le 16 novembre, lors d’un événement exclusif pour les fans, Marvel dévoilera l’avant-première finale de ce film.. L’annonce précise qu’en plus de la bande-annonce, il y aura de grosses surprises pour tout le monde. On ignore encore si cela sera dû à la présence d’un acteur ou si l’attente de voir Garfield, Holland et Maguire ensemble se réalisera.

Horaires d’ouverture de la roulotte No Way Home selon votre pays :

Nicaragua, Mexique, Guatemala, El Salvador, Costa Rica : 19h

Colombie, Equateur, Pérou, Panama : 20hs

Porto Rico, Venezuela : 21h

Argentine, Brésil, Paraguay, Bolivie, Chili : 22h

Espagne : 02h00

