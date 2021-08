Marvel : 5 personnages secondaires qui méritent leur propre série

L’univers cinématographique Marvel: une création en constante expansion. De nouveaux personnages et histoires surprennent les fans de la marque qui n’étaient pas satisfaits de ce qui a été réalisé à partir du Saga de l’infini et la menace de Titan fou, Thanos. Aujourd’hui, nous soupçonnons la possibilité d’un spiderverse, nous attendons les débuts du puissant Éternels et nous célébrons l’arrivée du héros asiatique Shang-chi. Disney+ Il sert d’alternative à des histoires plus développées et dans cet esprit, nous partageons aujourd’hui une liste de personnages qui méritent leur propre série.







La plateforme de streaming a déjà présenté des histoires de Univers cinématographique Marvel: WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et Loki. D’autres séries sont en route pour cette alternative qui permet aux créatifs de se développer un peu plus dans les histoires qu’ils veulent raconter. Ici, la liste des personnages secondaires qui méritent leur propre show.

+ Les personnages Marvel secondaires qui méritent leur série

5. Gamora

fille adoptive de Thanos et l’assassin le plus dangereux de l’univers. Membre de l’équipe gardiens de la Galaxie et soeur de Nébuleuse, avec qui il a eu une relation difficile lorsque tous deux ont demandé l’approbation du Titan fou. Cependant, Gamora c’était toujours la faiblesse de Thanos. Experte au corps à corps et meurtrière à toute occasion, elle a une réputation qui la précède. Votre série pourrait raconter l’histoire avant le gardiens de la Galaxie ou comment il s’adapte à une réalité aux multiples variantes du La femme la plus dangereuse de l’univers.

Gamora. Photo : IMDb.



4. Crâne rouge

L’ennemi de Capitaine Amérique était en charge de Hydre pendant la seconde guerre mondiale. Dans ce contexte, il a étudié des objets paranormaux tels que Tesseract. Se battre avec Steve Rogers, a été transporté dans une autre galaxie, où il est devenu le gardien de la pierre d’âme. Une série centrée sur ce méchant pourrait considérer son retour sur Terre comme une menace pour la fragile paix mondiale. De nouvelles compétences et connaissances peuvent vous rendre dangereux dans le multivers renouvelé de merveille.

Crâne Rouge. Photo : IMDb.



3. Espoir Van Dyne

Mieux connu comme La guêpe, elle a aidé à recruter Scott Lang et que le voleur est devenu le héros L’homme fourmi. Hope a la capacité de voler, de redimensionner et de tirer des lasers. C’est une combattante qualifiée. Une série centrée sur ce personnage pourrait mieux développer les découvertes de Hank Pym, le père de Hope. Comment la technologie développée par le scientifique affectera-t-elle le multivers ?

La guêpe. Photo : IMDb.



2. Pots de poivre

La petite amie de Tony Stark. Poivre est entré en action en tant que héros lors du troisième volet de la franchise de Hombre de Hierro. Dans ce film, il a affronté Aldrich Killian porter une armure. Elle est chargée de s’occuper des affaires de son partenaire, de faire Stark industries une entreprise compétitive. Il s’est battu contre les forces de Thanos dans sa propre tenue de combat. Une série de Poivre pourrait dire comment elle s’adapte au nouveau rôle d’héroïne tout en travaillant dans l’entreprise qu’elle a héritée de son ancien amour et la réalité est fracturée en un multivers de possibilités et de variantes dangereuses.

Pepper Potts, Photo : IMDb.



1. Heimdall

Le meilleur ami de Thor! Un puissant guerrier asgardien qui a protégé le pont des Neuf Royaumes de sa vie. Il avait la capacité de voir et d’entendre tout ce qui se passait autour de lui. Malheureusement, après l’attaque de Héla chez lui, il s’enfuit pour trouver sa fin violemment aux mains de Thanos. Une série de Heimdall il pouvait raconter ses aventures avant de devenir le gardien d’Asgard.

Heimdall. Photo : IMDb.



