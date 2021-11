Maruti Suzuki décide de ne pas réintroduire les véhicules diesel en vue des prochaines normes d’émissions

22 novembre 2021 15:18:50 IST

Pour ceux qui espèrent voir Maruti Suzuki vendre à nouveau des voitures diesel, voici une mauvaise nouvelle : le principal constructeur automobile indien a décidé de ne pas revenir sur le marché des véhicules de tourisme diesel, car il estime que la demande de véhicules diesel va encore baisser avec le début de la prochaine phase des normes d’émissions en 2023. Selon un rapport récent, Maruti Suzuki pense que la prochaine phase des normes d’émissions BS6 – appelées normes BS6 Stage-II – verra le coût des véhicules diesel augmenter fortement, ce qui devrait être négatif. impacter les ventes et accélérer encore le passage aux voitures à essence et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs.

« Nous n’allons pas être dans l’espace diesel. Nous avions indiqué plus tôt que nous l’étudierions et s’il y a une demande des clients, nous pouvons faire un retour. Mais à l’avenir, nous ne participerons pas à l’espace diesel », MSI Le directeur technique CV Raman a déclaré PTI dans une interaction.

Raman a cité les normes d’émissions plus strictes – les réglementations sur l’efficacité énergétique moyenne de l’entreprise (CAFE-2) dues en 2022 et les normes BS6 Stage-II dues en 2023 – comme la principale raison de la décision de Maruti d’éviter de réintégrer l’espace des véhicules diesel.

« En 2023, la nouvelle phase des normes d’émission arrivera, ce qui devrait augmenter les coûts. Nous pensons donc que les pourcentages de diesel pourraient encore baisser. Nous ne connaissons pas la concurrence, mais en tant que MSI, nous n’avons aucune intention de participer dans l’espace diesel », a noté Raman.

Maruti Suzuki avait retiré les variantes diesel de tous ses véhicules dans la perspective de la mise en œuvre des normes d’émission BS6 en avril 2020. À l’exception de ses modèles économiques tels que l’Alto et le Wagon R, Maruti Suzuki proposait auparavant des moteurs diesel avec tous les ses modèles populaires, dont les berlines Swift, Ignis et Baleno, les berlines Dzire et Ciaz, le monospace Ertiga, le SUV compact Vitara Brezza et le phare S-Cross.

Il a été brièvement spéculé que Maruti préparait un retour à la fabrication de véhicules diesel au cours des derniers mois, des véhicules d’essai ayant été repérés à plusieurs reprises. Les rumeurs suggèrent que Maruti envisage de réintroduire une option de moteur diesel pour les plus gros véhicules de son portefeuille, mais le dernier commentaire de la société confirme que les véhicules diesel ne font pas partie de ses plans futurs.

La gamme de modèles actuelle de Maruti Suzuki est actuellement propulsée par des moteurs à essence de 1,0, 1,2 et 1,5 litre, et sept de ses modèles sont également disponibles sous forme de GNC.

Raman a déclaré que la société se concentrerait sur l’amélioration de ses groupes motopropulseurs à essence existants en termes d’efficacité énergétique et pourrait également envisager une nouvelle famille de moteurs pour alimenter son portefeuille de produits.

« Nous avons dit que nous améliorerions nos groupes motopropulseurs existants, ce qui est déjà en train de se produire. Le nouveau moteur K10-C de la deuxième génération Celerio est une amélioration. De même, le moteur 1,2 litre a subi quelques changements. Donc, à partir d’un carburant perspective d’efficacité, nous allons améliorer notre technologie de moteur à combustion interne. Nous avons déjà la technologie hybride douce à l’extrémité supérieure. En outre, nous propageons plus de GNC en raison du faible coût d’exploitation. Sept des 15 modèles ont déjà les garnitures GNC. À l’avenir, plus de marques viendront avec la technologie », a-t-il ajouté.

