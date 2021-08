Maruti Suzuki augmentera bientôt les prix de sa gamme de modèles pour la troisième fois en 2021 : voici pourquoi

ALPINESTARS Bottes cross Alpinestars Tech 3 Noir blanc rouge fluo jaune 2021

BBottes cross Alpinestars Tech 3 Noir blanc rouge fluo jaune 2021Alpinestars vous présente ses bottes cross Tech 3: Parfaite pour débuter la Motocross, l'Enduro ou le Quad, ces bottes assurent une véritable protection avec confort et à un prix abordable.Dernier modèle intégrant la gamme de bottes de premier ordre Tech pour le moto-cross et le tout terrain, les bottes Tech 3 sont pourvues de technologies performantes testées sur piste insérées dans une chaussure à la coupe anatomique offrant confort et protection. Ces bottes sont équipées de couche extérieure durable mais légère et d'une ample gamme d'éléments de protection, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. - Tige en matière microfibre légère pour flexibilité, durabilité et résistance à l'abrasion.- Soufflets avant et arrière avec inserts en microfibre légère pour davantage de confort et de flexibilité dans une zone cruciale.- Bout en matériel synthétique pour résistance à l'abrasion.- Ample guêtre en PU synthétique pour empêcher l'eau et les saletés de pénétrer à l'intérieur de la botte.- Plaque de protection TPU au mollet, protection médiale TPU plus haute, côté extérieur de la cheville TPU et contrefort TPU pour support et résistance aux chocs.- Guêtre postérieure TPR appliquée en haut de la protection du mollet TPU pour protection et confort pendant la flexion arrière.- Plaque protège-tibia TPU injectée et reliée au panneau de protection médial TPU ; fermeture de la tige par scratch et rabat TPR pour s'adapter aux différentes dimensions de mollet et support.- Protection médiale TPU plus haute pourvue de texture technique pour augmenter l'adhérence.- Système biomécanique à lames au niveau médial pour flexibilité avant et arrière offrant support et protection à la cheville.- Sangle ergonomique TPU à triple boucle pour flexion frontale douce de la protection médiale au côté latéral, sans limiter le mouvement.- Nouveau système de fermeture avec 3 boucles en polymère au système de fermeture innovant.- Ce système prévoit : un cliquet micro réglable à mémoire de réglage et un système de fermeture à décrochage/accrochage rapide à la coupe auto-alignante pour fermer aisément et avec précision les bottes. Toutes les boucles peuvent être remplacées.- Semelle intérieure à double mélange injecté TPU en une seule pièce innovante et renforcée avec cambion en métal à son intérieur et bout co-injecté.- Mousse souple autour des chevilles et en haut de la botte pour confort et absorption des chocs.- Doublure intérieure entièrement en tissu pour augmenter le confort et la gestion de l'humidité.- Semelle intérieure EVA amovible avec première de propreté pour support au niveau de la voûte plantaire et confort.- Semelle extérieure en mélange de caoutchouc exclusive Alpinestars pour adhérence et traction sur différentes surfaces et anatomique pour garantir contrôle et sensibilité sur le repose pieds de la moto. La semelle est remplaçable.- Les bottes TECH 3 sont certifiées CE conformément à la norme EN...