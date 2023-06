Martyn Ford rejoint Mortal Kombat 2 en tant que Shao Kahn, d’autres nouveaux membres de la distribution révélés

De nouveaux membres de la distribution ont été révélés pour la suite à venir Combat mortel 2. Faisant suite à l’adaptation du long métrage de 2021 de Combat mortel, le nouveau film ramènera une poignée de personnages de retour tout en introduisant plusieurs nouveaux combattants dans le mélange. Ces dernières semaines ont révélé les ajouts de divers nouveaux membres de la distribution, dont Karl Urban (Les garçons) comme Johnny Cage, Adeline Rudolph (Aventures effrayantes de Sabrina) comme Kitana, et Tati Gabrielle (Toi) comme Jade.





Maintenant, un nouveau rapport de Deadline a divulgué des informations de casting supplémentaires révélant d’autres nouveaux personnages qui seront présentés dans le film. Comme pour les ajouts susmentionnés, ils sont tous basés sur des personnages précédemment présentés dans la série de jeux vidéo. Cela inclut Shao Kahn, qui était le dernier adversaire du jeu vidéo original. Mortal Kombat 2 et est depuis resté l’un des personnages les plus connus de la franchise. Il sera interprété par un bodybuilder et acteur britannique Martyn Forddont les autres crédits à l’écran incluent les films F9 et Kingsman : le cercle d’orainsi que les émissions de télévision L’homme de sable et Le Nevers.

« PINCH ME », a posté Ford sur Instagram avec une image de lui-même dans un studio, probablement en réponse à son casting en tant que Shao Kahn dans le film.

Le casting de Mortal Kombat 2 se rassemble

Trois autres nouveaux membres de la distribution ont également été révélés. Ceci comprend Desmond Chiam (Tour de joie) comme Edenian King Jerrod, Ana Thu Nguyen (Souka) en tant que reine Sindel et Damon Herriman (Il était une fois à Hollywood) comme Quan Chi. Ils rejoindront les nouveaux arrivants ci-dessus ainsi que les membres de la distribution de retour, notamment Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jax, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Scorpion et Max Huang comme Kung Lao.

Chiam, qui a déjà joué dans Le faucon et le soldat de l’hiver et devrait ensuite apparaître dans la prochaine comédie de Lionsgate Tour de joiepeut également être vu dans la série Prime Video Avec amour. Nguyen joue dans le film d’action australien Souka après être apparu dans les films Obtenez gratuitement et L’espion qui ne meurt jamais. Herriman peut être reconnu pour avoir joué Charles Manson dans les deux films de Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood et la série Netflix Chasseur d’esprit. Il est également apparu récemment dans les émissions L’esquive astucieuse et Thai Cave Rescue.

Simon McQuoid, qui a dirigé le premier film, est de retour dans le fauteuil du réalisateur pour Combat mortel 2. Le scénario vient de Jeremy Slater. James Wan et Micahel Clear produisent pour Atomic Monster aux côtés de McQuoid, Todd Garner et E. Bennett Walsh de Broken Road Productions.

Combat mortel 2 commencera le tournage cet été. Une date de sortie n’a pas encore été annoncée. Si vous souhaitez revoir le premier film avant l’arrivée du deuxième film, vous pouvez le trouver en streaming sur Max.