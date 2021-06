Martina Cariddi : tout sur l’actrice qui incarne Mencía dans « Elite »

L’actrice espagnole Martina Cariddi rejoint la quatrième saison de « Élite« Dans le rôle de Mencía Blanco, une jeune femme rebelle au passé qui la hante et qui va apparemment entamer une relation amoureuse avec Rebeka. Elle est aussi la fille du nouveau directeur de Las Encinas, elle a deux frères, Ari, qui est toujours prêt à prendre soin d’elle et à aider son père à essayer de la contrôler, et Patrick, qui se fiche de ce qu’il fait aussi longtemps comme il peut garder sur votre rouleau.

Bien que sans aucun doute la série de Netflix Ce sera un énorme coup de pouce pour la carrière de l’actrice de 20 ans, ce n’est pas le seul grand projet auquel elle a participé. Pour en savoir plus sur la jeune femme espagnole, continuez à lire.

Carla Díaz (Ari), Diego Martin (Benjamin), Martina Cariddi (Mencia) et Manu Ríos (Patrick) sont les nouveaux visages de « Elite 4 » (Photo : Netflix)

FORMATION ACTORALE DE MARTINA CARIDDI

Martina Cariddi Né à Madrid le 30 mai 2001, son premier contact avec le théâtre a été à l’École municipale d’art dramatique de Madrid, entre 2010 et 2013. Par la suite, il s’est inscrit au Centre Cristina Rota pour les nouveaux créateurs, où il a suivi des cours de théâtre de base. .

De plus, il a terminé ses études secondaires à l’IES Santamaca de Madrid. Actuellement, il étudie la troisième année d’art dramatique à l’Estudio Juan Codina.

LA TRAJECTOIRE DE MARTINA CARIDDI

Le premier rôle de Martina Cariddi était dans le film espagnol « Le gardien invisible”, Réalisé par le réalisateur de Pampelune Fernando González Molina et consistant en une adaptation cinématographique du premier roman de la ‘Trilogie Baztán’ de Dolores Redondo.

Elle est ensuite apparue en tant que Laura dans un épisode de la saison 19 de « Raconte-moi comment cela s’est passé« Et a joué un petit rôle dans « Tant que dure la guerre » d’Alejandro Amenabar. Karra Elejalde (Miguel de Unamuno), Eduard Fernández (José Millán-Astray), Santi Prego (Francisco Franco) et Nathalie Poza (Ana Carrasco Robledo) étaient les protagonistes du film.

Martina Cariddi incarnera Mencía Blanco Commerford dans la quatrième saison de « Elite » (Photo: Netflix)

PHOTOS DE MARTINA CARIDDI

Martina Cariddi soutient la communauté LGTB (Photo : Instagram / Martina Cariddi)

Martina Cariddi a une histoire d’amour avec Iván Pellicer (Photo: Instagram / Martina Cariddi)