Martin Scorsese vise à diffuser du contenu en continu tout en affirmant que le cinéma est dévalorisé

Martin Scorsese revient pour parler de ce qu’est le «cinéma» et de ce qui ne l’est pas dans un nouvel éditorial publié mardi dans Harper’s magazine. En 2019, Scorsese a suscité de nombreuses critiques lorsqu’il a affirmé que les films Marvel ne devraient pas être considérés comme du cinéma, comparant davantage les films de super-héros à un parc à thème qu’à une véritable expérience cinématographique. Malgré le contrecoup, Scorsese a maintenu ses commentaires, expliquant que les films Marvel n’étaient tout simplement pas pour lui.

Avec son nouvel éditorial, Martin Scorsese s’ouvre davantage sur ses sentiments sur ce qu’est devenu l’état du cinéma. Il ne mentionne pas spécifiquement Marvel, le Conducteur de taxi Le réalisateur déplore la façon dont le terme «contenu» a considérablement changé au cours des dernières années, évoluant pour inclure «toutes les images en mouvement» comme une vidéo de chat, une publicité du Super Bowl et même une suite de super-héros. Comme l’explique Scorsese:

«Il y a à peine quinze ans, le terme« contenu »n’était entendu que lorsque les gens discutaient sérieusement du cinéma, et il était mis en contraste et mesuré par rapport à la« forme ». Puis, petit à petit, il a été de plus en plus utilisé par les personnes qui ont repris les entreprises médiatiques, dont la plupart ne connaissaient rien de l’histoire de la forme d’art, ou même assez se souciaient pour penser qu’il le fallait. «

Admettant qu’il a bénéficié de ce processus même en tant que cinéaste, Scorsese exprime également sa préoccupation que cela affecte l’art du cinéma.

Scorsese ajoute que le fait de lier l’expérience théâtrale aux plateformes de streaming change l’importance du cinéma dans notre culture. Expliquant que « nous ne pouvons pas dépendre du cinéma » pour nous occuper du cinéma, le Goodfellas Helmer souligne également que c’est à ceux qui aiment et respectent vraiment le cinéma, y ​​compris lui-même, de faire savoir à l’industrie que les films de cinéastes emblématiques comme Stanley Kubrick et Ingmar Berman sont des œuvres d’art à ne pas exploiter.

«Ceux d’entre nous qui connaissent le cinéma et son histoire doivent partager notre amour et nos connaissances avec le plus de gens possible. Et nous devons faire comprendre aux propriétaires légaux actuels de ces films qu’ils représentent bien plus. que de simples biens à exploiter puis à enfermer. Ils sont parmi les plus grands trésors de notre culture, et ils doivent être traités en conséquence. «