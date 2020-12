Martin Scorsese surprend avec un nouveau documentaire pour ‘Netflix’

Martin Scorsese a surpris ses fans avec une nouvelle annonce de Netflix à propos de votre nouveau film documentaire, «Prétendre que c’est une ville», qui atteindra la plate-forme diffusion le prochain 8 janvier.

Ce jour, Netflix a partagé la bande-annonce pour film documentaire, dont le synopsis révèle, « Fran Lebowitz il sait ce qu’il aime … et ce qu’il n’aime pas. Et elle n’attendra pas une invitation pour vous le dire. Pendant des décennies, critiques et essayistes ont exprimé leurs opinions, parfois moroses, mais toujours dévastatrices. «

Vous pourriez aussi être intéressé par: Martin Scorsese et ses meilleurs films

« Comme un bon New-Yorkais, Lebowitz il a fait du discours direct une forme d’art, recueillant ses observations insensées sur la ville et en faisant un commentaire frappant, auquel personne n’échappe ».

« «Prétendre que c’est une ville» rassemble des thèmes de voix urbaines classiques tels que les touristes, l’argent, le métro et l’art pas si simple de se promener dans Times Square … En cours de route, le propre passé de Lebowitz entre en scène: une vie marquée par une curiosité constante et une indépendance vigoureuse ».







Vous pourriez aussi être intéressé par: Martin Scorsese doute de continuer avec l’étincelle dans « Killers of the Flower Moon »

Il nouveau documentaire sera la deuxième collaboration entre Scorsese et Lebowitz, qui a travaillé sur le documentaire pour HBO dans 2010, ‘Art oratoire’, qui comprenait plusieurs extraits d’entretiens de Lebowitz.

«Prétendre que c’est une ville» va venir a Netflix vendredi prochain 8 janvier du 2021.