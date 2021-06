Martin Scorsese n’était pas intéressé à faire plus de films après « Raging Bull »

Il est difficile de percevoir la manière dont Hollywood a réussi à se développer sans les contributions de Martin Scorsese, qui, au cours d’une carrière de 54 ans, a livré un large éventail de drames criminels et de thrillers qui ont captivé des milliers de cinéastes en herbe qui ont été choqués par sa vision particulière sur le septième art et les charges d’impact émotionnel qu’il inclut habituellement dans ses histoires.

Scorsese a sorti sur grand écran en 1980 ce que beaucoup considèrent comme son grand chef-d’œuvre : « Raging Bull », une histoire vraie sur la légende de la boxe Jake LaMotta, avec son collaborateur régulier Robert De Niro.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Steven Spielberg signe un accord de production avec Netflix

De Niro, qui a collaboré avec Scorsese au cours des 40 dernières années (s’apprêtant à sortir son nouveau film, « Killers of the Flower Moon ») prend le rôle de LaMotta et construit le portrait d’un homme au sommet du succès dont les sentiments négatifs commencer à se l’approprier à l’intérieur du ring, l’entraînant dans une spirale de dégradation et d’excès.

Lors de la clôture du Tribeca Festival à New York, une projection spéciale de « Raging Bull » a eu lieu avec Scorsese et De Niro donnant une conférence préparée par l’acteur Leonardo DiCaprio. Selon Entertainment Weekly, Scorsese a révélé qu’après la sortie du film, il ne se souciait pas de ce qui se passerait ensuite ou s’il continuait à faire plus de films ou non.

Scorsese note qu’après le grand succès du film, il lui était impossible de fonctionner. Cependant, ce serait la grande prestation de De Niro qui a motivé le réalisateur. « Nous ne savions pas à quel point cela allait fonctionner, mais nous savions que c’était un film spécial », a déclaré l’acteur, qui a remporté un Oscar pour son interprétation de LaMotta.

À un moment de la conversation, Scorsese a parlé de son travail et de sa relation d’amitié avec De Niro : « Il y a de la confiance ici, et je pense qu’elle a été gérée et testée maintes et maintes fois pendant de nombreuses années. » Cependant, malgré le bien-être qu’il a réussi à ressentir à la fin du film, le cinéaste le décrit comme « l’aboutissement de tout ce qu’il voulait faire », ce qui lui a donné l’impression que c’était la fin de sa vie, comme un sorte de « film suicide ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Once Upon a Time in Hollywood » présente la première avancée du roman

Scorsese note qu’à la fin de « Raging Bull », il ne voulait pas faire un autre film. « D’une certaine manière, cela m’a nettoyé, je veux dire tout le style de tournage. Il a dû recommencer. Il fallait qu’il réapprenne. Chaque jour de tournage, il disait « C’est le dernier, et nous y allons. » Heureusement pour les fans du cinéaste, Martin Scorsese a continué son métier, livrant depuis de véritables classiques modernes.