Martin Scorsese ne sait pas s’il peut trouver l’étincelle pour faire de son prochain film Killers of the Flower Moon

2020 a eu de lourdes conséquences sur la santé mentale de chacun. Entre l’arrêt du travail, le souci constant de l’urgence sanitaire mondiale et les interminables épisodes d’auto-isolement, peu de gens se sentent au sommet de leur art, mentalement ou physiquement. Martin Scorsese, qui était censé commencer à tourner son prochain film avant que le verrouillage ne reporte le tournage, a admis à Empire qu’il n’était plus sûr de pouvoir se remettre au travail avec la même énergie.

‌ ‌ « J’aime que les gens apprécient [my previous movie The Irishman]. J’ai été très touché par cela. Ce [global health crisis] a arrêté un processus créatif. Je me suis retourné contre moi. En particulier les premiers mois, lorsque nous étions enfermés dans nos maisons, cela a éliminé beaucoup de distraction. Je dois trouver un moyen de revenir à une impulsion créative singulière pour mon nouveau film comme je l’avais fait pour L’Irlandais. Coupez toutes les cérémonies de remise de prix, tout ça, et revenez à être seul dans une pièce avec un projet et à me demander si je peux faire quelque chose à nouveau. «

Le prochain film de Scorsese sera avec deux de ses collaborateurs créatifs de longue date, Robert de niro et Leonardo DiCaprio, marquant la première fois que les trois ont travaillé ensemble sur un projet. Le film est intitulé Les tueurs de la lune des fleurs, et il est basé sur le livre non romanesque Killers of the Flower Moon: Les meurtres d’Osage et la naissance du FBI, par le journaliste américain David Grann.

Même avant le verrouillage, le prochain film de Scorsese a heurté un certain nombre de barrages routiers, le plus important étant que les studios traditionnels d’Hollywood n’étaient pas disposés à financer le projet avec le budget estimé du cinéaste. Heureusement, Apple TV Plus est venu à la rescousse et la société était heureuse de signer le chèque de plus de 200 millions de dollars dont le film avait besoin.

Ce n’est pas la première fois que le cinéaste trouve des banderoles plus accommodantes en termes de budget que les studios traditionnels. Le film précédent de Scorsese, L’Irlandais, n’a pu être éclairé que lorsque Netflix a accepté de produire le film. Revenant sur cette expérience, Scorsese est satisfait du film qu’il a réussi à faire.

avec L’Irlandais, nous avons réalisé ce que je voulais faire. Que ce soit génial ou bon ou pas, je ne sais pas. Je sais que je pourrais le regarder. Ce que je veux dire, c’est que je dois revenir en arrière et trouver cette étincelle. Je ne sais pas si je peux. Mais le [crisis] a rendu presque obligatoire d’aller le trouver. Parce que tout le reste a disparu, la vie normale n’est plus là. Alors, qu’avez-vous? Vous avez des gens que vous aimez, de la famille et que vous espérez, une étincelle créative, et peut-être que cela peut être ravivé pour un nouveau film. Mais je reviens toujours à Irishman. Penser à l’Irlandais. j’utilise L’Irlandais comme … j’ai utilisé cette expérience comme leçon. «

Espérons que le cinéaste emblématique récupérera bientôt son mojo et sera à nouveau en forme pour faire son prochain film, attendu avec impatience par les cinéphiles qui attendent de voir DiCaprio et De Niro jouer à nouveau l’un en face de l’autre après 1993. La vie de ce garçon.

Lisez l’interview complète de Scorsese sur Empire Online.