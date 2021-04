Martin Scorsese fait ses débuts à TikTok aux côtés de sa fille

Martine Mahé Teinture aux Plantes Coloration N°1 Noir

Martine Mahé Teinture aux Plantes Coloration Cheveux 125ml est le produit existant sur le marché garanti sans eau oxygénée, ammoniaque et résorcine. C'est la solution douce, seule capable de résoudre des vrais problèmes de cuirs chevelus sensibles et cheveux fragiles. Sa différence ? Elle ne pénètre pas à l'intérieur du cheveu, mais l'enrobe comme une crème traitante. Martine Mahé Teinture aux Plantes Coloration Cheveux 125ml colore 100 % tous les cheveux blancs dès la première application. Elle peut également colorer ou donner des reflets sans changer la couleur de base. Non éclaircissante, elle s'estompera progressivement sans effet racine et conservera sa vivacité pendant 3 à 4 semaines. Martine Mahé Teinture aux Plantes Coloration Cheveux 125ml présente une palette de 10 coloris qui peuvent tous se marier entre eux à l'infini. D'un emploi simple, rapide et sans odeur, elle peut être appliquée aussi souvent qu'on le désire sur la totalité de la chevelure ou en raccord de racines. Elle soigne le cheveu tout en le colorant.