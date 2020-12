Martin Scorsese doute de continuer avec une étincelle dans «  Killers of the Flower Moon  »

Après un début cahoteux pour le tournage de son prochain film, Les tueurs de la lune des fleurs, Martin Scorsese a révélé qu’il n’était pas sûr de pouvoir conserver le même éclat qu’il avait lors du tournage «L’Irlandais».

Dans une récente interview, Scorsese a expliqué comment la pandémie avait affecté le tournage de la bande qui devait être filmée au cours de l’année, «Cette pandémie pour la Covid a arrêté un processus créatif. Je me suis complètement donné, surtout les deux premiers mois où nous étions enfermés dans nos maisons, cela a éliminé beaucoup de distraction. «







«Je dois trouver un moyen de ramener une impulsion créative particulière pour le nouveau film, de la même manière que j’ai fait avec ‘Irishman’. Oubliez toutes les cérémonies de remise de prix et tout ça, retournez dans une salle avec juste le projet et demandez-vous si je peux refaire quelque chose. «

«Ce que je veux dire, c’est que je dois retrouver cette étincelle… Je ne sais pas si je peux. Mais la pandémie a rendu presque obligatoire de la retrouver. Parce que tout est parti, la vie normale n’existe plus … vous avez des gens que vous aimez, de la famille et de l’espoir, une étincelle créative et peut-être que tout peut se réunir dans ce nouveau film.







Le prochain film de Martin Scorsese, Les tueurs de la lune des fleurs a été acquis par Manzana et commencera le tournage le mois prochain Mars du 2021.