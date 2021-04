Martin Scorsese commence le tournage de «  Killers of the Flower Moon  »

Il a été officialisé que le tournage du prochain film de Martin Scorsese, Les tueurs de la lune des fleurs a commencé le tournage.

Le prochain film de Scorsese sera la sixième collaboration entre le cinéaste et Leonardo DiCaprio, en plus d’avoir d’autres collaborateurs fréquents dans sa filmographie tels que Robert de niro, Jesse plemons, Pat healy, entre autres.

Jour historique: Aujourd’hui, 19 avril 2021, le tournage commence officiellement sur le prochain chef-d’œuvre de Martin Scorsese: Killers of the Flower Moon. pic.twitter.com/QRs8XVxj0H – jlamotta (@ jlamotta23)

Maintenant suivant occidental Scorsese, a commencé à tourner en Oklahoma comme confirmé par le portail IndieWire.

Le film sera basé sur le livre du même nom de David Grann, situé en 1920 et à la suite des meurtres mystérieux de membres de l’Osage. Nation. Les crimes brutaux ont été commis dans l’intention de voler leurs richesses et leur pétrole, étant connu sous le nom de Royaume de la terreur.

Dans un communiqué, Scorsese s’est dit « excité » de commencer enfin la production du film après de nombreux retards causés par la pandémie de coronavirus.







Scorsese a déclaré qu’une « exposition réaliste » de la nation Osage est fondamentale comme objectif du film pour « immortaliser une époque de l’histoire américaine qui ne doit pas être oubliée ».

Pour le moment, on sait également que « Killers of the Flower Moon » aura un budget d’environ 200 millions de dollars US, et nous devrons attendre plus de détails pendant que la production se développera au cours de l’été prochain.