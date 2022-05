Martin Scorsese a défini Andrew Garfield comme « le meilleur acteur de sa génération »

célébrités

Andrew Garfield a été nommé l’une des 100 personnes les plus influentes au monde et Martin Scorsese n’a pas hésité à faire l’éloge de l’acteur. Découvrez ce que le réalisateur a dit.

© GettyMartin Scorsese et Andrew Garfield

La course de Andrew Garfield Il n’arrête pas de grandir. L’acteur, l’année dernière, a créé trois succès cinématographiques: Spider-Man : No Way Home, Les yeux de Tammy Faye Oui Tic, tic… Boum ! ce qui était encore plus révélateur pour leurs interprétations. Eh bien, grâce à ce film, il a obtenu une nomination pour le prix Oscar comme meilleur acteur principal. C’est qu’il a ébloui en personnifiant Jonathan Larson dans l’histoire de ta vie.

Sans aucun doute, il y a trois films dans lesquels Andrew Garfield Il a su démontrer de quoi il est fait et pourquoi il est capable de devenir une légende hollywoodienne. Aussi, la vérité est que le magazine Temps Il ne voulait pas passer à côté du grand talent de l’interprète et ils l’ont montré il y a quelques heures. Le portail partagé, après tant d’attente, la liste des 100 personnes les plus influentes au monde et Andrew en fait partie !

Andrew est entré dans le classement des artistes les plus influents au monde dans la section artistes, où il partage le poste avec plusieurs autres personnalités. Cependant, son incorporation n’est pas passée inaperçue, en particulier pour les emblèmes tels que Martin Scorsese. Pour cette raison, le réalisateur n’a pas hésité à montrer et à admettre à quel point il admire Garfield et a clairement fait savoir à quel point il se sent fier d’avoir travaillé avec lui.

« Le casting de mon adaptation de Silence n’a pas été facile. Le rôle était exigeant à tous les niveaux. Mais quand Andrew Garfield venu à l’audition, j’ai pu voir de loin qu’il comprenait le rôle de Rodrigues», a-t-il commencé à expliquer. Puis il a ajouté : « Il a tout donné pour le rôle. Et, une fois que nous avons commencé à travailler, j’ai compris qu’Andrew pouvait atteindre n’importe quel niveau émotionnel que l’histoire le prenait, parfois immédiatement.”.

Mais, après ces mots, Scorsese a continué à flatter l’acteur avec qui il a travaillé dans Silence et assuré qu’à certaines occasions, «laissez-le être lui-même”. En tout cas, après cela, il est allé plus loin et n’a pas hésité à le classer comme le meilleur acteur. « C’est un artiste remarquable, l’un des meilleurs de sa génération« , étaient ses mots exacts.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂