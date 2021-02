Martin Scorsese a déclaré que les plateformes de streaming « dévalorisent » le cinéma

Martin Scorsese a publié un essai défendant le cinéma comme forme d’art, en plus de s’assurer que les services de diffusion Ils «dévalorisent» le cinéma.

Le cinéaste a écrit un nouvel essai sur le légendaire Federico Fellini pour Magazine de Harper, dans lequel il a partagé ses réflexions sur l’impact de diffusion Quoi Netflix, Apple TV, etc. Et l’avenir de l’industrie cinématographique.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Martin Scorsese et ses 50 films britanniques préférés

Sur la manière dont les utilisateurs de plateformes de streaming voient le cinéma, Scorsese Il a dit que «l’art du cinéma est systématiquement dévalorisé, mis de côté, rabaissé et réduit au plus petit dénominateur commun» lorsque le cinéma est réduit au «contenu».

«Il y a 15 ans, le terme ‘contenu’ n’était entendu que lorsque les gens parlaient de cinéma à un niveau plus sérieux et était comparé comme une mesure à la ‘forme’ … puis progressivement, il était de plus en plus utilisé par les personnes qui les entreprises de médias, qui pour la plupart ne connaissaient pas l’histoire de la forme d’art, ne se souciaient même pas assez pour penser qu’elles devraient le faire. «

Scorsese Il a également expliqué que de nos jours «toutes les images en mouvement» sont jugées de la même manière, «un film de David maigre, une vidéo de chats, une publicité pour Super Bowl, une suite de super-héros, un épisode d’une série ».







Vous pourriez aussi être intéressé par: Martin Scorsese doute de continuer avec une étincelle dans « Killers of the Flower Moon »

«Nous ne pouvons pas dépendre de l’industrie cinématographique telle qu’elle est, pour prendre soin du cinéma… ceux d’entre nous qui connaissent le cinéma et son histoire doivent partager notre amour et nos connaissances avec le plus de monde possible… c’est l’un des plus grands trésors de notre culture, et devraient être traités en conséquence », a-t-il ajouté Scorsese.

Dans 2019, Scorsese a été vu au milieu de la polémique lorsqu’il a déclaré que les films de merveille Ce n’étaient pas des films, les comparant aux parcs à thème.