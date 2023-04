Martin Lawrence Hypes Up Bad Boys 4 comme potentiellement le meilleur épisode à ce jour

Le Mauvais garçons franchise est une série de films de flics copains à indice d’octane élevé qui ont acquis un culte au fil des ans. La franchise a commencé en 1995 avec le premier film réalisé par Michael Bay, qui a présenté au monde le duo charismatique de Marcus Burnett et Mike Lowrey, interprétés respectivement par Martin Lawrence et Will Smith. En 2020, le troisième film de la franchise, Mauvais garçons pour la vie, est sorti et a été acclamé par la critique et a rencontré un succès commercial, rapportant plus de 426 millions de dollars dans le monde. Le film a reçu des éloges pour sa narration améliorée, le développement de ses personnages et sa profondeur émotionnelle, tout en offrant le mélange d’humour et d’action caractéristique de la franchise.

Le succès de Mauvais garçons pour la vie a conduit à l’annonce d’un quatrième film, Mauvais garçons 4, qui est actuellement en développement. Martin Laurent a récemment parlé avec Entertainment Tonight du quatrième film à venir lors de sa cérémonie sur le Hollywood Walk of Fame. Il a taquiné que le film avait le potentiel d’être le plus grand et le meilleur à ce jour.

« Il a la chance d’être le meilleur de tous et tout le monde fait son truc. Nous avons récupéré une grande partie de l’équipe du dernier. Big Willie fait son truc comme toujours et tellement concentré et, oui, il a la chance être le plus grand. »





La carrière de trois décennies de Martin Lawrence honorée par l’intronisation au Hollywood Walk of Fame

La récente intronisation de Martin Lawrence au Hollywood Walk of Fame témoigne de son talent exceptionnel et de son travail acharné dans l’industrie du divertissement. La longue et illustre carrière de Lawrence s’étend sur plus de trois décennies et comprend à la fois la télévision et le cinéma. Il est connu pour ses performances comiques hilarantes, son timing impeccable et sa capacité unique à faire rire le public à haute voix.

L’ascension de Lawrence vers la gloire a commencé dans les années 1980 lorsqu’il a commencé à se produire dans divers clubs et événements à travers le pays. Il a rapidement gagné en popularité et en reconnaissance pour son style unique et son timing comique. En 1987, la carrière de Lawrence a reçu un coup de pouce significatif lorsqu’il est apparu dans la populaire émission de télévision Recherche d’étoiles, où il a impressionné les juges et le public avec son talent comique exceptionnel. Cette apparition a conduit à de nombreux rôles à la télévision et au cinéma et finalement, à sa propre émission de télévision à succès, Martin.

Martin, diffusée de 1992 à 1997, était une sitcom révolutionnaire qui dépeignait la vie d’un couple afro-américain et de leurs amis. Le spectacle a été un énorme succès et est devenu un favori des fans pour son écriture pleine d’esprit, sa distribution stellaire et ses performances hilarantes. Lawrence a joué le rôle principal de Martin Payne, un animateur de radio avec un esprit sarcastique et un cœur d’or. En plus de sa carrière télévisuelle réussie, Lawrence est également apparu dans de nombreux films au fil des ans, y compris la franchise à succès Mauvais garçons. Ses rôles dans des films comme Fête à la maison, Boomerang, Wild Hogs, et Une ligne mince entre l’amour et la haineentre autres, ont cimenté sa place dans le temple de la renommée d’Hollywood.

L’intronisation de Lawrence au Hollywood Walk of Fame est une reconnaissance bien méritée de ses contributions à l’industrie du divertissement, et son héritage inspirera sans aucun doute des générations de comédiens et d’acteurs en herbe pour les années à venir.