Martin Lawrence dit que la gifle de Will Smith aux Oscars n’annulera pas Bad Boys 4

Il semble que la tristement célèbre gifle de Will Smith aux Oscars n’affectera pas le déploiement de Mauvais garçons 4.

L’homme derrière le flic charismatique Mike Lowrey est bien sûr Will Smith, qui a giflé l’hôte des Oscars Chris Rock au visage après que le comédien ait fait une blague sur les cheveux de Jada Pinkett-Smith (ou leur absence).

Le moment a engendré une cargaison de gros titres, de mèmes et de discussions, ainsi qu’éclipsé le moment où Smith a remporté un Oscar du meilleur acteur.

Cependant, dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi les Oscars, beaucoup se sont demandé ce qu’il adviendrait des projets du lauréat maintenant qu’il avait une réputation légèrement entachée.

Mauvais garçons le co-leader Martin Lawrence a rejeté l’idée et a déclaré qu’il avait hâte de filmer le film final probable.

« Nous en avons au moins un de plus », a déclaré Lawrence dans une interview avec Ebony.

Selon The Numbers, les trois premiers films de la Mauvais garçons franchise a rapporté 840 millions de dollars au box-office.

L’original Mauvais garçons a gagné 141 millions de dollars dans le monde et a aidé à transformer les deux gars de stars de la sitcom en véritables superstars de l’action

« Pour que nous nous réunissions et prouvions que nous pouvons livrer, et nous pouvons attirer les gens au box-office – que deux stars noires, deux stars de la sitcom, pourraient gagner de l’argent au box-office [was huge]. »