Martin: La bande-annonce de la réunion rassemble le casting après 30 ans sur BET +

Ce mois-ci, le casting original de Martin se réuniront pour une nouvelle émission spéciale sur le service de streaming BET+ de BET. Avec Martin Laurent (« Martin »), Tisha Campbell (« Gina »), Tichina Arnold (« Pamela ») et Carl Anthony Payne II (« Cole »), Martin : La Réunion présentera des performances musicales spéciales, des commentaires en coulisses et des apparitions surprises. La spéciale est animée par le comédien Affion Crockett, et vous pouvez avoir un aperçu en regardant la bande-annonce ci-dessous.

« Martin est l’une des sitcoms les plus appréciées de notre communauté, à la fois parce qu’elle est extrêmement divertissante et parce qu’elle a joué un rôle central dans l’évolution du récit des voix noires dans le divertissement et dans la culture à travers la représentation de jeunes leaders noirs ambitieux et de relations noires saines, « Le PDG de BET, Scott Mills, a déclaré à propos de la série dans un communiqué lorsque la spéciale de réunion a été annoncée pour la première fois. « Des décennies plus tard, cette représentation est toujours aussi importante, c’est pourquoi nous sommes si heureux d’honorer une série qui met la culture noire au premier plan sur notre plate-forme qui embrasse la culture noire au quotidien. »

Lawrence a ajouté: «Pouvoir s’asseoir ici trente ans plus tard avec ce casting incroyable qui a eu un tel impact sur la culture pop est vraiment une bénédiction. Je suis toujours honoré que les fans veuillent toujours plus de la série et de ses personnages. J’attends avec impatience le spécial retrouvailles. »

Martin : La Réunion est produit par Lawrence, Robert Lawrence, Rae Proctor et Stacy Lyles via Run Tel Dat Entertainment. Jesse Collins et Dionne Harmon de Jesse Collins Entertainment ont également été producteurs exécutifs aux côtés de la showrunner Jeannae Rouzan-Clay et du réalisateur Stan Lathan. Nile Evans et Bentley Kyle Evans ont écrit la spéciale, et le co-exécutif d’Evans a produit tandis que Brittany Brazil a produit.

Martin: La Réunion rendra hommage au regretté membre de la distribution Thomas Mikal Ford

Malheureusement, un acteur clé de la série originale est décédé depuis. Thomas Mikal Ford, qui jouait Tommy Strawn, est décédé des suites d’un anévrisme en 2016 à l’âge de 52 ans. Les autres membres de la distribution rendront hommage à Ford dans Martin : La Réunionet on peut même les voir lui dédier le spécial dans la bande-annonce ci-dessus.





« Celui-ci est pour toi, Tommy », disent à l’unisson les anciennes co-stars de Ford au début de la vidéo.

Tisha Campbell a précédemment évoqué la possibilité d’un redémarrage dans une interview avec Divertissement ce soir. Campbell a déclaré qu’ils avaient en fait été en pourparlers pour revoir la série, mais que l’absence de Ford a vraiment rendu les choses difficiles, car il était un élément si important et aimé de la série. Martin. Elle a également déclaré que la planification pourrait être un problème, mais comme nous l’avons maintenant vu, il est beaucoup plus facile de réunir tout le monde pour une spéciale unique que pour une série en cours, ou même une série limitée.

« Nous essayons », a déclaré Campbell à propos d’un renouveau. « C’est si difficile à dire. Premièrement, Tommy n’est pas là. Et l’autre chose, c’est le calendrier. Cela tombe littéralement dans le calendrier. Chacun de nous, Dieu merci, travaille toujours. »





Martin : La Réunion commencera à diffuser sur BET+ le 16 juin 2022.