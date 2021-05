Martin Freeman connaît déjà toute l’histoire de ‘Black Panther 2’

La semaine dernière, Marvel Studios a fait une annonce importante concernant son programme de lancement de la phase 4 du MCU dans les salles de cinéma, y ​​compris la suite de « Black Panther », qui sera complétée par le sous-titre de « Wakanda Forever ». Le décès de Chadwick Boseman aurait mis les fans du personnage en échec, doutant que la suite attendue ait lieu.

Tout semble indiquer que Ryan Coogler, réalisateur et scénariste du projet, avait un atout dans sa manche. Martn Freeman, qui a joué l’agent de la CIA Everett K. Ross dans « Captain America: Civil War » et « Black Panther », a souligné dans une conversation avec ET Online que Coogler lui-même lui avait déjà raconté toute l’intrigue dans cette nouvelle livraison.

Vous pourriez aussi être intéressé par: En quoi les séries sont-elles différentes du MCU et de la télévision normale?

«J’ai eu un appel Zoom avec Ryan Coogler, le réalisateur et co-scénariste il y a sept ou huit semaines, je suppose. Il m’a en quelque sorte méticuleusement guidé à travers tous les rythmes de mon personnage à travers le film. Cela m’a conduit à travers le film, mais en incorporant des éléments de mon personnage », a commenté Freeman.

« Certaines de ces choses sont bizarres, et je pense que Coogler sera capable de voir à partir de la réaction sur mon visage certaines des choses qu’il disait », a ajouté Freeman en riant. « Il s’arrêtait et tout en continuant, il m’a dit: ‘Reste avec moi, mais ça va marcher.’

Vous pourriez aussi être intéressé par: Quels seront les pouvoirs de Carnage dans la suite de ‘Venom’?

Freeman a été interrogé sur la question de savoir si le film pourrait survivre à l’excitation des fans à laquelle il a expliqué qu’il n’avait pas encore été fait, et bien qu’il y ait la possibilité de ne pas faire du bon travail, il est convaincu que le résultat final sera bon. et que les gens viendront le voir. L’acteur espère également qu’il pourra rendre justice au premier opus et que la production pourra honorer l’héritage de Boseman avec un bon film.

Récemment, Lupita Nyong’o, chargée de jouer à Nakia, a souligné à propos du retour à l’histoire sans Boseman que cela l’a maintenue dans un état très méditatif et pensif, la décrivant comme une expérience très brute pour elle. « Black Panther: Wakanda Forever » devrait sortir le 8 juillet 2022.