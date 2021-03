Martin Freeman confirme le retour de Black Panther 2: tout ce que je sais, c’est que je suis dedans

Panthère noire La star Martin Freeman a confirmé qu’il reprendrait son rôle d’Everett K. Ross dans la suite à venir, mais c’est à peu près tout ce qu’il sait du projet pour le moment. L’année dernière, Chadwick Boseman est décédé après une bataille de quatre ans contre le cancer alors qu’il se préparait à revenir en tant que T’Challa à Panthère noire 2. La suite avance toujours sans Boseman, bien que la façon dont ils géreront son absence reste incertaine.

Dans une nouvelle interview avec Collider, Martin Freeman on lui a demandé s’il était prêt à revenir pour Panthère noire 2, et voici ce que l’acteur avait à dire.

« Ouais, je fais la deuxième Black Panther. Je vais bientôt parler à Ryan Coogler de la forme qui va ressembler. Je n’ai aucune idée du scénario. [so] Je ne sais pas ce qui va se passer. «

Freeman a ensuite développé l’état de la suite, qui était déjà en développement avant le décès de Boseman. Comme l’explique Freeman, il est toujours étrange que Boseman ne soit pas Panthère noire 2, bien qu’il soit tout aussi curieux que les fans de voir où Coogler emmène l’histoire.

« Juste avant la mort de Chadwick, si ma mémoire est bonne, le script était entré. Ils avaient le script et ils travaillaient sur le script, puis Chadwick est mort, et [I] sorte de immédiatement pensé, « Oh, d’accord, je pourrais voir un monde où il n’y a pas de Black Panther alors, parce que comment pouvez-vous faire une Black Panther sans Black Panther? » Donc, je ne sais toujours pas à quoi cela va ressembler. Et non, évidemment, avant la mort de Chad, l’idée de le faire sans lui aurait été une idée stupide. Cela aurait été fou. C’était très choquant, et c’est toujours très, très étrange, qu’il ne soit pas là. Donc, je suis aussi curieux que vous de voir à quoi cela va ressembler et je le découvrirai très bientôt. Tout ce que je sais, c’est que j’y suis. «

Auparavant, il a été rapporté que Freeman’s Panthère noire les co-stars Lupita Nyong’o, Winston Duke et Angela Bassett reviendraient pour reprendre leurs rôles pour la suite. Tenoch Huerta a également été en pourparlers pour apparaître dans un rôle d’antagoniste. Michael B.Jordan, qui a joué Killmonger dans le premier Panthère noire, a déclaré qu’il serait prêt à reprendre le rôle à quelque titre que ce soit si Marvel Studios lui donnait l’appel.

En ce qui concerne T’Challa, le directeur de Marvel, Kevin Feige, a déclaré publiquement que le rôle ne sera pas refondu avec un autre acteur, et que Boseman ne sera pas inséré numériquement dans le film avec des effets spéciaux.

« Nous n’allons pas avoir de CG Chadwick et nous ne refondons pas T’Challa », a déclaré Feige à Deadline en janvier. « Ryan Coogler travaille très dur en ce moment sur le scénario avec tout le respect, l’amour et le génie qu’il a, ce qui nous réconforte, donc il s’agissait toujours de faire avancer la mythologie et l’inspiration de Wakanda. Il y a aussi la tâche d’honorer et en respectant également les apprentissages et les enseignements en cours du Tchad. «

Pendant ce temps, Coogler étend également le monde de Wakanda pour un Panthère noire série dérivée de Disney +. Peu de choses ont été révélées sur l’intrigue de la série et on ne sait pas si des personnages des films apparaîtront dans les mêmes rôles.

Panthère noire 2 devrait sortir en salles le 8 juillet 2022. Cette nouvelle nous vient de Collider.