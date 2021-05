Martin Freeman a tué Jim Carrey pour sa façon d’agir

En 2017, le monde a été témoin d’un record audiovisuel jamais vu auparavant. Il s’agit du documentaire Jim et Andy, publié par le service de streaming Netflix, qui dépeint les coulisses de ce qui était La performance de Jim Carrey dans le film de 1999 Man on the Moon. À propos de cela, il a fait référence Martin Freeman, star de la série Sherlock, et n’a pas laissé son collègue aisé.

Tout comme de nombreux interprètes savent comment maximiser leurs rôles, Carrey avait un grand engagement à jouer Andy Kaufman, mais pour beaucoup, c’était quelque chose de très ennuyeux. C’est que pendant les quatre mois de tournage, il n’a pas rompu avec le personnage et a insisté pour être appelé « Andy » jusqu’à ce que les caméras arrêtent de filmer.

Dans un nouvel épisode du podcast Menu Off, Martin Freeman Il a parlé de ce qui s’est passé à ce moment-là et a déclaré que sa méthode était « auto-agrandissant, égoïste et narcissique », faisant valoir que l’acteur « J’aurais dû être viré » pour ce qui est fait. Il a également déclaré: « Il aimait beaucoup. L’idée que tout ce que quelque chose dans notre culture célèbre ou soutient est dérangé, littéralement dérangé. ».

Continu: « Je suis un catholique très abattu, mais si vous croyez en la transsubstantiation, alors vous allez quelque part dans le sens de ‘Je suis devenu le personnage’, non, vous ne l’avez pas fait, vous n’êtes pas censé devenir le putain de personnage parce que vous êtes censé être ouvert aux choses qui se passent dans la vraie vie parce qu’à un moment donné, quelqu’un dira «couper» et cela n’a aucun sens de dire: «Que signifie couper parce que je suis Napoléon?.







Jim Carrey a expliqué que Kaufman lui avait parlé « par télépathie » quand il a entendu que l’acteur le jouerait. «C’était absurde, mais d’une manière ou d’une autre, cela a fonctionné. C’est à ce moment qu’Andy Kaufman s’est présenté, m’a tapé sur l’épaule et m’a dit:« Asseyez-vous, je vais faire mon film. »Ce qui s’est passé ensuite était hors de mon contrôle., a-t-il assuré dans le générique d’ouverture du documentaire.