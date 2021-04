Martin Compston taquine l’épisode de Line Of Duty de cette semaine est «  l’un des meilleurs  »

Les fans disent qu’ils ont été laissés « terrifiés » par le message et ce que cela pourrait signifier pour DI Arnott d’AC12.

Un troisième a posté: « Nerveux, excité, priant pour que vous n’alliez nulle part. Sentiment sournois que vous pourriez être suspendu après un test de dépistage de drogue, laissant AC12 dans une position beaucoup plus faible.

« De plus, Ted pourrait être suspendu, AC12 se rapproche trop. Série de craquage. »

S’exprimant avant le début de la nouvelle saison, Adrian Dunbar, qui joue Ted Hastings, a promis aux téléspectateurs beaucoup plus de « rebondissements ».

Dans une interview avec le Soleil, on a demandé à l’homme de 62 ans s’il savait qui H était, ce à quoi il a répondu: « C’est une question très difficile à répondre. Jed ne nous le fait pas savoir, n’est-ce pas? Qui sait? »

« Donc, les indices sont là pour savoir qui sont les gens. Les choses seront révélées dans cette série. Je n’ai jamais été dans une série en cours avant et après la deuxième série, j’ai réalisé que l’écrivain avait le contrôle absolu de votre vie.

« Si Jed le veut, il pourrait simplement me jeter par la fenêtre. Donc, par conséquent, nous sommes tous vraiment gentils avec Jed. Il est notre meilleur ami. »

«Si c’était en Amérique, après la deuxième série, elle aurait été remise à une équipe de scénaristes et nous aurions fait 13 épisodes par an et très vite nous nous serions essoufflés.