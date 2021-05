Martin Compston dit que les DM flirty qu’il reçoit des fans sont «  hors de contrôle  »

Maison Martin-Pouret Offre pour les Amoureux de Vinaigre Atypiques

Offre pour les Amoureux de Vinaigre Atypiques Nos vinaigres de vin sont élaborés à partir de vins provenant des principales régions vinicoles françaises. On dit que le vinaigre est au vin ce que l'esprit est à l'intelligence. Depuis 1797, nous révélons la plus belle acidité du vinaigre par son vieillissement en fût de chêne, dans la tradition Orléanaise.Grâce à sa fermentation de 3 semaines en fût de chêne et à son vieillissement pendant un an dans nos chais, il offre ce goût unique, héritage d'un savoir-faire séculaire. Ce lot comprend: - Vinaigre 5 ans d’âge - Vinaigre coquelicot - Vinaigre cranberry - Vinaigre cidre et miel - Vinaigre jus d’agrumes - Vinaigre estragon