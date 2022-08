Martin Clunes exclut que Men Behaving Badly revienne parce que l’humour ne serait pas accepté « de nos jours »

La sitcom sur Gary de Clunes et Tony de Neil Morrissey en tant que garçons partageant un appartement ensemble a été diffusée dans les années 90, mais l’acteur pense qu’elle ne volerait pas ces jours-ci.

L’acteur compte les blagues dans Les hommes se comportent mal ne serait pas diffusé ces jours-ci, mais il a également suggéré une émission de longue durée Docteur Martin échouerait également à faire la différence dans les temps modernes.

Sa suggestion fait suite aux récents commentaires de la co-star Morrissey selon lesquels il aimerait faire de nouveaux épisodes de la série, mais ne le pourrait pas à moins qu’ils ne réveillent complètement les personnages.

Morrissey a déclaré qu’ils devraient faire de son personnage Tony « donc PC c’est incroyable » et a fait valoir que le but de la série était que les gars étaient « des idiots misogynes qui ne pouvaient pas garder un emploi, encore moins une petite amie ».

Martin Clunes et Neil Morrissey ont joué dans la sitcom Men Behaving Badly des années 90, et tous deux pensent que cela ne pourrait pas se faire de nos jours. Crédit : Graham Hunt / Alamy Banque D’Images

S’adressant à Saga Magazine, Clunes a insisté sur le fait que Les hommes se comportent mal était l’une de ces émissions que vous ne verriez tout simplement pas se faire ces jours-ci, donc c’est probablement bon pour sa carrière qu’ils l’aient fait quand ils l’ont fait.

Il a dit: « Dieu, non. Pas ces jours-ci. Je veux dire, nous avons parlé de choses comme les fesses de Kylie Minogue et les avons comparées à celles d’un cheval de course.

« Comment pourrions-nous faire ça maintenant? Mais vous ne pouviez pas non plus obtenir un spectacle comme Docteur Martin mis en service maintenant.

« Quelqu’un dirait : ‘Où est la prostituée assassinée dans la scène d’ouverture ?' »

Le sexagénaire est sur le point de terminer les derniers épisodes de Docteur Martin bientôt, avec une 10e et dernière saison prête à clore le livre sur l’émission de longue date qui est sur les écrans depuis 2004.

Les nouveaux épisodes et un spécial de Noël sont attendus plus tard cette année pour conclure le spectacle et mettre fin au temps de Clunes en tant que personnage.

Clunes a déclaré que Men Behaving Badly et Doc Martin ne seraient probablement pas faits aujourd’hui. Crédit : Colin Bennett / Alamy Banque D’Images

Qu’il ait raison ou non Les hommes se comportent mal travaillant ou non ces jours-ci, un endroit où la série n’a pas bien marché était les États-Unis, avec un remake américain annulé après deux saisons et certains épisodes non diffusés.