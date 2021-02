Martian Manhunter sera une capture de mouvement 100% CGI dans la Justice League de Zack Snyder

À l’époque où les DCEU Ligue de justice a été annoncée pour la première fois, les promotions portaient un slogan, « Unite the Seven ». Cette ligne a dérouté de nombreux fans car le film n’a été confirmé que Superman, Batman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman et Flash à l’époque. Il a maintenant été confirmé que le septième membre de la prochaine Justice League de Zack Snyder va être Harry Lennix en tant que Martian Manhunter. Dans une interview avec ComicBook.com, Lennix a révélé que son point de vue sur le super-héros serait complètement CGI.

« Mo-cap. Je ne sais pas à quoi je vais ressembler. Je ne sais pas à quoi va ressembler le corps et tout ça, mais je suis ravi de le voir. Ce type est probablement en bon état forme, par exemple. Honnêtement, je ne sais pas si c’est du reverse engineering mais j’avais le mo-cap [suit] sur moi-même et j’ai fait la chose. Maintenant, je ne sais pas à quoi cela va ressembler finalement, mais je me demande dans une certaine mesure si cela va être rétro-conçu. Peut-être qu’ils n’ont pas rendu cette partie complètement sans voir pleinement la performance finale. En tant qu’exercice de comédie, parfois vous savez que lorsque vous mettez la cape de Superman, vous allez devoir avoir certaines caractéristiques. «

Harry Lennix est apparu pour la première fois dans Homme d’acier comme le général Swanwick. Il a repris le rôle de général dans Batman contre Superman. Cela a conduit à une théorie populaire selon laquelle le général Swanwick était en fait le chasseur d’hommes déguisé qui changeait de forme, qui gardait un œil secret sur Terre depuis longtemps.

L’année dernière, Snyder a confirmé que le plan avait toujours été de révéler que Swanwick était le chasseur d’hommes martien de Ligue de justice, un plan qui a été abandonné par Joss Whedon lorsqu’il a été embauché pour remplacer Snyder sur le projet. Maintenant que le « Snyder Cut » du film est enfin prêt à sortir, Lennix est heureux que son personnage ait une chance de briller, même s’il ne pense pas que le Manhunter aura un rôle prolongé dans Justice League de Zack Snyder.

« Si j’y suis du tout, si j’y suis pendant 20 ou 10 secondes, je serai plus qu’heureux parce que je ne pensais pas que j’allais être dedans et je ne savais certainement pas que j’étais va être Martian Manhunter jusqu’à ce que Zack l’ait révélé, mais il aime toujours me surprendre. C’était le jour le plus heureux auquel je ne m’attendais pas quand j’ai appris que cela allait se passer. J’ai hâte de le voir, quoi que ce soit. Si c’est une seconde, je serai ravi. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film sera présenté en exclusivité sur HBO Max le jeudi 18 mars. ComicBook.com nous a apporté cette nouvelle en premier.

