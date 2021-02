Martian Manhunter révélé dans la bande dessinée de prévisualisation de la Justice League de Zack Snyder

Les débuts de l’extra-terrestre bien-aimé Ligue de justice Martian Manhunter, membre et héros de DC, se révélera sans aucun doute être un des points forts du prochain Coupe Snyder, et nous avons maintenant une meilleure idée de ce à quoi le personnage ressemblera grâce à des illustrations officielles du légendaire artiste de bande dessinée Jim Lee. La pièce montre J’onn J’onzz dans toute sa gloire aux côtés d’autres super-héros Wonder Woman et Aquaman, et bien qu’il s’agisse d’une œuvre d’art, il est juste de dire que Martian Manhunter aura l’air très fidèle à son homologue comique dans Justice League de Zack Snyder.

Créé par l’écrivain Joseph Samachson et conçu par l’artiste Joe Certa, Martian Manhunter, de son vrai nom J’onn J’onzz, est le seul membre survivant de la race martienne qui a été téléporté par erreur sur Terre après la destruction de son peuple. Martian Manhunter possède la capacité de changer son apparence à volonté, ainsi que la super force, la vitesse, le vol et la télépathie, et devrait se révéler être un délice visuel lorsqu’il est mis en vie à l’écran.

Jim Lee couvre, les versions finales à venir. pic.twitter.com/f60RgCY0Dy – Ryan Higgins (@RyanHigginsRyan) 19 février 2021

L’un des sept membres originaux de la Justice League, les rumeurs persistent depuis des années selon lesquelles Homme d’acier Le général Swanwick, joué par Harry Lennix, est Martian Manhunter sous sa forme humaine, ce que Zack Snyder a depuis confirmé comme étant toujours le plan, Lennix révélant récemment que le personnage sera donné vie à l’aide de la capture de mouvement. « Mo-cap. Je ne sais pas à quoi je vais ressembler, » dit-il. « Je ne sais pas à quoi va ressembler le corps et tout ça, mais je suis ravi de le voir. Ce type est probablement en bonne forme, par exemple. Honnêtement, je ne sais pas si c’est du reverse engineering mais je avait le mo-cap [suit] sur moi-même et j’ai fait la chose. Maintenant, je ne sais pas à quoi cela va ressembler finalement, mais je me demande dans une certaine mesure si cela va être rétro-conçu. «

Justice League de Zack Snyder devrait suivre une intrigue similaire à ce que le public a vu dans les théâtres en 2017, mais avec quelques changements substantiels en cours de route. Reprendre suite aux événements de Batman V Superman: l’aube de la justice, Bruce Wayne est déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman ne soit pas vain et aligne ses forces avec Diana Prince sur le projet de recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde d’une menace imminente aux proportions catastrophiques. La tâche s’avère plus difficile que Bruce ne l’imaginait, car chacune des recrues doit affronter les démons de son propre passé pour transcender ce qui les a retenus, leur permettant de se rassembler, formant finalement une ligue de héros sans précédent. Désormais unis, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash sont peut-être trop tard pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid et de leurs terribles intentions.

La coupe Snyder présente une distribution d’ensemble qui comprend Ben Affleck comme Bruce Wayne / Batman, Henry Cavill comme Clark Kent / Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Gal Gadot comme Diana Prince / Wonder Woman, Ezra Miller comme Barry Allen / The Flash, Jason Momoa comme Arthur Curry / Aquaman, Ray Fisher comme Victor Stone / Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred, Diane Lane comme Martha Kent, Connie Nielsen comme Hippolyta et JK Simmons comme James Gordon. La sortie de Snyder Cut est prévue pour HBO Max le 18 mars 2021, et il a été récemment révélé que le film serait également disponible sur la plupart des marchés du monde entier via une forme d’offre numérique, qu’il s’agisse d’un service de streaming, de location / achat à la demande ou de téléchargement numérique le même jour. Cela nous vient grâce à Utilisateur de Twitter Ryan Higgins.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming