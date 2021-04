Martian Manhunter et Green Lantern étaient censés apparaître ensemble dans la coupe Snyder

Avec une autonomie de quatre heures, Justice League de Zack Snyder regorge de personnages de l’arc prévu de cinq films de Snyder dans le DCEU. Un personnage important qui manquait était Green Lantern. Dans une interview avec le podcast LightCast, Harry Lennix, qui joue le rôle de J’onn J’onzz, le chasseur d’hommes martien dans le film, a révélé que sa scène dans le film était à l’origine censée inclure la lanterne verte, John Stewart.

«Depuis le début, je savais que j’allais être dedans. Ce serait Martian Manhunter et John Stewart. J’onn J’onzz et John Stewart, pour ainsi dire, dans le film. Mais ensuite ils l’ont fait sortir Je suis donc entré plus tard, comme en octobre, pour faire la scène avec Ben Affleck. Je pense donc que c’était le destinataire, c’est-à-dire les informations qui ont été transmises dans cette scène, [Snyder] vient de demander à Martian Manhunter de le faire, ce que j’ai trouvé amusant. Il a dit quelque chose à l’effet qu’il pensait qu’il y avait un bon moyen de le lier, les informations qui doivent être diffusées sont là-bas … Nous savons que la lanterne verte vivra dans une autre partie de la franchise telle comme le DCEU. Hé mec, je suis là pour servir. Il n’est pas rare qu’un acteur doive parfois remplacer un autre acteur, cela arrive assez souvent. «

Dans le passé, Zack Snyder avait également confirmé que son plan initial avait été de présenter trois super-héros noirs, Cyborg de l’acteur Ray Fisher, le Martian Manhunter et John Stewart dans le rôle de Green Lantern. Malheureusement, le studio avait d’autres projets pour la franchise Green Lantern et a forcé Snyder à retirer Stewart de son histoire. Dans une interview précédente, le cinéaste a révélé que les choses se sont tellement enflammées à cause de l’inclusion de John Stewart qu’il a failli quitter le projet.

«J’ai dit que j’arrêterais s’ils essayaient de prendre [the scene with Green Lantern] dehors. Et je me sentais mal. La vérité est que je ne voulais pas que les fans n’aient pas de film, juste sur la base de cette position que j’allais prendre … Et la Green Lantern était John Stewart. Et cela en faisait également partie. J’étais comme, je ne veux pas sortir une personne de couleur de ce film. Je ne vais pas le faire. Et, mais ensuite, mais j’avais l’impression d’avoir le Martian Manhunter de Harry Lennix à la fin, c’était bien. «

The Snyder Cut comprend un casting principal composé de Ben Affleck dans Batman, Gal Gadot dans Wonder Woman, Henry Cavill dans Superman, Amy Adams dans Lois Lane, Jason Momoa dans Aquaman, Ezra Miller dans The Flash, Ray Fisher dans Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent, Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film est actuellement disponible sur HBO Max.

Sujets: Justice League, Green Lantern, Snyder Cut, HBO Max, Streaming