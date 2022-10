Martha Stewart lance son propre restaurant à Las Vegas

En tant que l’une des célébrités les plus reconnaissables de son époque, Martha Stewart est quelqu’un qui attire un public de tous âges. Elle a été tout, d’un magnat des affaires à une star de la télévision en passant par un éditeur et un écrivain. Stewart a été impliquée dans de nombreuses disciplines et a montré au cours de sa vie qu’elle est quelqu’un avec une vision très unique du monde. Ses livres de cuisine ont pris de l’importance et aujourd’hui, elle est considérée comme une experte dans le monde des affaires et de la cuisine. Il n’est donc pas surprenant que son entreprise de restauration soit en plein essor.

Photo : @marthastewart48/Instagram

Son dernier restaurant, The Bedford, a ouvert ses portes à Las Vegas. Le restaurant lui-même est basé sur sa maison à New York. Pour n’importe qui d’autre, cela semblerait complaisant, mais pour Stewart, cela a beaucoup de sens. Elle l’a conçu pour ressembler à des pièces de sa propre maison, et même le menu qu’elle sert ressemblera au type de nourriture faite à la maison.

Une soirée d’ouverture a eu lieu au Paris Las Vegas Hotel and Casino. Elle a remercié Kevin Sharkey, le directeur du design, qui l’a aidée à concrétiser son idée de design d’intérieur. Le résultat est un magnifique restaurant d’aspect vintage qui dégage définitivement un sentiment de classe et de charme.

Photo : @marthastewart48/Instagram

Tout à l’intérieur est une réplique de sa propre maison, et de grandes parties du bâtiment semblent également s’inspirer de l’ère coloniale. Tout dans le restaurant est inspiré de sa maison, c’est donc un peu comme si Martha Stewart mangeait et vous préparait le dîner !

Inspiré par son plus grand héros – sa mère

Stewart a déclaré que le désir de gérer ce restaurant venait de sa mère. Une personne qui a réussi à élever six enfants et qui n’a jamais eu de rancune ni eu l’impression que la vie lui devait quoi que ce soit. Une travailleuse acharnée qui a donné tout ce qu’elle pouvait aux gens qu’elle aime et à qui elle tient.

Stewart croit que sa mère est une présence inspirante, quelqu’un qui l’a convaincue de ne jamais cesser d’essayer, de grandir ou d’essayer de nouvelles choses. Compte tenu du succès du restaurant et des éloges qu’il reçoit, il est probablement prudent de dire qu’elle a pris ce conseil très à cœur tout au long d’une carrière brillante, extrêmement réussie et aux multiples talents.