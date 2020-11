Marta Nieto, protagoniste de Madre, nominée pour la meilleure actrice européenne

Mère Ce n’est pas l’un de ces films qui marquent l’histoire de notre industrie; Ce n’est pas le long métrage le mieux noté de Rodrigo Sorogoyen, qui vient de créer le chef-d’œuvre Équipement anti-émeute dans Movistar Plus. Mais c’est un drame maternel réfléchi qui a révélé une petite partie des téléspectateurs qui n’ont pas reculé avec une bande-annonce lente et très contemplative.

L’une de ses forces est l’interprétation de Marta Nieto, l’actrice principale du film, et le Prix ​​du cinéma européen ils voulaient la reconnaître en la nommant comme Meilleur artiste européen Pour son rôle. Ce concours est l’un des plus importants de la Vieux continent, Pour ce que petit enfant vous avez de la chance; ses principaux concurrents sont:

Bière Paula (Ondine).

(Ondine). Natasha Berezhnaya (Dau. Natasha).

(Dau. Natasha). Andrea Braein Hovig (Espérer).

(Espérer). Ane Dahl Torp (Charte).

(Charte). Nina Hoss (Ma petite soeur).

Synopsis de la mère

« Elena (Marta Nieto) elle a perdu son fils de six ans, Ivan, sur une plage en France. Maintenant Elena elle habite sur cette plage et commence à émerger de ce tunnel sombre où elle a été ancrée tout ce temps … « . Nous sommes confrontés à l’adaptation d’un court métrage à lui Rodrigo Sorogoyen au format cinématographique. Les critiques se sont plutôt bien comportés avec le cinéasteBien que le film soit passé quelque peu inaperçu du public, atteignant plus d’argent en France qu’en Espagne.

