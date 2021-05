‘Marscapes’ planifie l’art du paysage de Red Planet dans le projet Kickstarter

Un nouveau projet artistique sur Kickstarter offre aux bailleurs de fonds la possibilité de gagner des «paysages surélevés» de Mars pour célébrer le 50e anniversaire du vaisseau spatial Mariner 9.

Appelé «Marscapes», le projet est à peu près aux trois quarts de son objectif de 10 000 € sur Kickstarter, avec 29 jours à venir. Le projet vise à produire «des reproductions incroyablement réalistes du terrain martien à partir d’images et de données topographiques recueillies à partir de multiples ressources scientifiques», déclare la page Kickstarter.

La société à l’origine de l’initiative – WhiteClouds – prévoit de combiner son activité de topographie personnalisée avec un intérêt de longue date pour l’espace. (Plusieurs employés de la société travaillaient auparavant chez 45secondes.fr ou dans notre ancienne société mère Purch, dit la société.)

En rapport: Une brève histoire des missions sur Mars

Un gros plan du « Marscape » d’Athabasca Vallis. (Crédit d’image: WhiteClouds)

Mariner 9 s’est rendu sur la planète rouge le 14 novembre 1971 pour effectuer la première cartographie orbitale de Mars par la NASA. À la surprise des scientifiques, le vaisseau spatial est arrivé au milieu d’une tempête de poussière – montrant que la planète n’était pas un désert tranquille semblable à une lune, comme l’ont laissé entendre les survols précédents. Après l’affaissement du régolithe, Mariner 9 a repéré plusieurs volcans (y compris l’Olympus Mons de la taille de l’Arizona) ainsi qu’un gigantesque système de ravines (maintenant appelé Valles Marineris) qui éclipse le Grand Canyon sur Terre.

Jared Page, un ancien employé de Purch qui est maintenant vice-président du marketing chez WhiteClouds, a déclaré à 45secondes.fr que son équipe avait passé huit ans à créer des modèles de topographie personnalisés pour plusieurs clients. L’un des noms de marque avec lesquels il a travaillé était la NASA; les projets antérieurs comprenaient des modèles imprimés en 3D en couleur de la nébuleuse Eta Carinae et une collection de modèles de «relief en relief» de la lune terrestre.

La plupart de ces projets seraient exposés lors de salons professionnels, ce qui signifiait que lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, le modèle commercial de WhiteClouds a été « gravement touché », a déclaré Page. La société a décidé de s’orienter vers la création de produits pour le grand public, a-t-il ajouté, et a décidé de sauter sur la montée de l’intérêt pour Mars accompagnant la liste des missions d’atterrissage 2021 – telles que le rover Perseverance de la NASA.

« Nous aurions pu commencer avec des cartes d’état, des parcs nationaux, etc. sur Terre, mais de nombreux employés de WhiteClouds, y compris le PDG et le vice-président du marketing, sont des passionnés d’espace », a-t-il déclaré. « Avec le 50e anniversaire du Mariner 9 à venir, et toutes les récentes réalisations de la technologie et de l’imagerie relatives à Mars, notre attention s’est rapidement détournée vers Mars comme projet idéal pour commencer. »

Les images du projet comprennent plusieurs missions ultérieures à Mariner 9, a déclaré Page, bien que ni lui ni le Kickstarter ne mentionnent quels engins spatiaux ont été utilisés. Les photos utiliseront plusieurs styles, couleurs, cadres et images pour correspondre à plusieurs configurations de pièces, a-t-il déclaré.

«Sept ans de développement de différentes méthodes de fabrication 3D… nous ont amenés à ce point», a-t-il déclaré. «Notre processus comprend des techniques traditionnelles, des méthodes d’impression 3D de nouvelle génération et de nombreuses expérimentations avec différents matériaux et supports. Pour créer une topographie, elle passe par de nombreuses mains expertes de modélisateurs 3D, d’artistes numériques, d’imprimantes 3D, de moules. -makers, peintres, finisseurs, encadreurs, contrôle qualité, etc. «

Cette vue de l’Athabasca Vallis « Marscape » montre comment la lumière et les ombres changeantes créent « une apparence unique de quatrième dimension », a écrit WhiteClouds sur son site Web de campagne Kickstarter (faisant référence au temps comme la quatrième dimension). (Crédit d’image: WhiteClouds)

Sur Kickstarter, la société note qu’elle devra faire « des investissements critiques dans les machines et la formation pour mener à bien la campagne; cependant, ces investissements seront suffisamment couverts par l’objectif de financement que nous nous sommes fixé ». L’entreprise n’anticipe pas non plus de problèmes concernant la quincaillerie, l’emballage du bois ou d’autres matériaux une fois la campagne terminée.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.