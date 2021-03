Mars fuit de l’eau dans l’espace pendant les tempêtes de poussière et les saisons plus chaudes

De l’eau fuit Mars’ atmosphère à travers les saisons changeantes et les tempêtes martiennes tourbillonnantes, les scientifiques ont découvert dans deux nouvelles études.

Il y a l’eau sur Mars , mais il semble n’exister que dans les calottes glaciaires aux pôles de la planète ou sous forme de gaz dans la mince atmosphère de la planète. L’eau s’échappe de la planète depuis des milliards d’années, depuis que Mars a perdu son champ magnétique (et par la suite une grande partie de son air et de son eau ), et deux nouvelles études montrent comment l’eau se déplace et quitte l’atmosphère de la planète.

Les deux nouvelles études, dirigées par Anna Fedorova, chercheuse à l’Institut de recherche spatiale de l’Académie des sciences de Russie et Jean-Yves Chaufray, scientifique au Laboratoire Atmospheres Observations Spatiales en France, utilisent des données de l’Agence spatiale européenne (ESA). ExoMars l’orbiteur, qui a commencé sa principale mission scientifique en 2018, et l’orbiteur Mars Express de l’ESA, qui montre que le taux d’évacuation de l’eau de mars est déterminé par le changement du temps et du climat sur Mars et la distance de la planète par rapport au soleil.

« L’atmosphère est le lien entre la surface et l’espace, et a donc beaucoup à nous dire sur la façon dont Mars a perdu son eau », Fedorova dit dans un communiqué de l’ESA .

Les chercheurs explorent comment l’eau de Mars s’échappe dans l’espace. (Crédit d’image: ESA)

Dans ces études, les équipes ont utilisé les données de l’instrument SPICAM (Spectroscopy for the Investigation of the Characteristics of the Atmosphere of Mars) d’ExoMars, qui a observé l’atmosphère de Mars.

«Nous avons étudié la vapeur d’eau dans l’atmosphère depuis le sol jusqu’à [62 miles] 100 kilomètres d’altitude, une région qui n’avait pas encore été explorée, pendant huit années martiennes « , a déclaré Fedorova. (Une année sur Mars, c’est environ deux années terrestres).

Les chercheurs ont découvert que lorsque la planète est la plus éloignée du soleil, à environ 400 millions de km, la vapeur d’eau dans l’atmosphère de Mars n’existe en réalité qu’à moins de 60 km de la surface de la planète. Cependant, lorsque la planète est la plus proche du soleil, à environ 207 millions de miles (333 millions de kilomètres), de l’eau peut être trouvée jusqu’à 56 miles (90 km) au-dessus de la surface.

Lorsque Mars et le soleil sont plus éloignés l’un de l’autre, le froid fait geler la vapeur d’eau à une certaine altitude dans l’atmosphère de Mars, mais à mesure que la planète se rapproche et se réchauffe, cette eau peut circuler plus loin. Parce que la vapeur d’eau peut voyager plus loin dans l’atmosphère de Mars pendant les saisons plus chaudes, ce sont aussi les moments où la planète perd plus d’eau.

« La haute atmosphère devient humidifiée et saturée d’eau, expliquant pourquoi les taux de fuite de l’eau s’accélèrent pendant cette saison – l’eau est transportée plus haut, facilitant son évasion dans l’espace », a ajouté Fedorova.

Mais ce ne sont pas seulement les saisons qui déterminent la quantité d’eau de Mars qui s’échappe dans l’espace; les tempêtes de poussière jouent également un rôle important, ont découvert les chercheurs dans ces études. En examinant plus de huit ans de données, les scientifiques ont découvert que pendant les années où Mars a connu des tempêtes de poussière mondiales, l’eau a voyagé plus haut dans l’atmosphère de la planète. Au cours de ces années, les chercheurs ont trouvé de la vapeur d’eau à plus de 80 km de la surface de la planète.

Les scientifiques ont découvert que tous les milliards d’années, Mars perd l’équivalent d’un « [six feet] couche d’eau de deux mètres de profondeur « , selon le communiqué.

« Cela confirme que les tempêtes de poussière, connues pour réchauffer et perturber l’atmosphère de Mars, fournissent également de l’eau à haute altitude », a déclaré Fedorova. « Grâce à la surveillance continue de Mars Express, nous avons pu analyser les deux dernières tempêtes de poussière mondiales, en 2007 et 2018, et comparer ce que nous avons trouvé à des années sans tempête pour identifier comment les tempêtes ont affecté l’eau s’échappant de Mars. »

Pourtant, ce travail n’explique pas pleinement la quantité d’eau que Mars a perdue au cours des 4 derniers milliards d’années, selon le communiqué. « Une quantité importante doit avoir existé une fois sur la planète pour expliquer les caractéristiques créées par l’eau que nous voyons », a déclaré Chaufray. « Comme tout n’a pas été perdu dans l’espace, nos résultats suggèrent que soit cette eau s’est déplacée sous terre, soit que les taux de fuite d’eau étaient bien plus élevés dans le passé. »

Ces deux études ont été publié le 11 décembre 2020 dans le Journal of Geophysical Research: Planets et 1er janvier dans la revue Icarus .

