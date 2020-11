Mars: De plus en plus de preuves pour les lacs sous-glaciaires, mais pourraient-ils vraiment héberger la vie?

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à Space.com’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

David Rothery, professeur de géosciences planétaires, The Open University

Vénus peut abriter la vie à environ 50 km au-dessus de sa surface, nous l’avons appris il y a quelques semaines. Un nouvel article, publié dans Nature Astronomy, révèle que le meilleur endroit pour vivre sur Mars pourrait être plus d’un kilomètre. au dessous de sa surface, où tout un réseau de lacs sous-glaciaires a été découvert.

Mars n’a pas toujours été aussi froide et sèche qu’aujourd’hui. Il y a de nombreux signes indiquant que l’eau a coulé à sa surface dans un passé lointain, mais aujourd’hui, vous auriez du mal à trouver même les crevasses que vous pourriez appeler humides.

Il y a néanmoins beaucoup d’eau sur Mars aujourd’hui, mais elle est pratiquement toute gelée, donc peu utile pour la vie. Même dans les endroits où la température à midi dépasse le point de congélation, les signes de surface d’eau liquide sont extrêmement rares. En effet, la pression atmosphérique sur Mars est trop faible pour confiner l’eau dans son état liquide, de sorte que la glace se transforme généralement directement en vapeur lorsqu’elle est chauffée.

Lacs sous la glace

Il semble que l’endroit le plus propice pour l’eau liquide sur Mars se trouve sous sa vaste calotte glaciaire polaire sud. Sur Terre, de tels lacs ont commencé à être découverts en Antarctique dans les années 1970, où près de 400 sont aujourd’hui connus. La plupart d’entre eux ont été découverts par «écho-sondage radio» (essentiellement radar), dans lequel l’équipement d’un avion d’observation émet des impulsions radio.

Une partie du signal est réfléchie à partir de la surface de la glace, mais une partie est réfléchie de plus bas – en particulier lorsqu’il y a une limite entre la glace et l’eau liquide sous-jacente. Le plus grand lac sous-glaciaire de l’Antarctique est le lac Vostok – qui mesure 240 km de long, 50 km de large et des centaines de mètres de profondeur – situé à 4 km sous la surface.

Image satellite radar révélant le lac Vostok sous la glace antarctique. La zone indiquée fait environ 300 km de diamètre. (Crédit d’image: NASA)

Des indications de lacs similaires sous la calotte polaire sud de Mars ont d’abord été suggérées par des réflexions radar à 1,5 km sous la surface de la glace dans une région appelée Ultimi Scopuli. Ceux-ci ont été détectés entre mai 2012 et décembre 2015 par MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), un instrument porté par le Mars Express de l’Agence spatiale européenne qui orbite autour de la planète depuis 2003.

Une zone de 4 km de large à Ultimi Scopuli: une étrange texture de glace ne laisse aucun indice sur la présence d’eau liquide à 1,5 km en dessous. (Crédit d’image: NASA / JPL / University of Arizona)

La nouvelle étude des données MARSIS utilisant des techniques de traitement du signal tenant compte à la fois de l’intensité et de la netteté («acuité») des réflexions a démontré que la région précédemment détectée marque bien le sommet d’un corps liquide. Il s’agit du lac sous-glaciaire Ultimi Scopuli, et il semble également y avoir de plus petites parcelles de liquide à proximité dans la zone de 250 km sur 300 km couverte par l’enquête. Les auteurs suggèrent que les corps liquides sont constitués de solutions hypersalines, dans lesquelles de fortes concentrations de sels sont dissoutes dans l’eau.

Ils soulignent que les sels de calcium, de magnésium, de sodium et de potassium sont connus pour être omniprésents dans le sol martien, et que les sels dissous pourraient aider à expliquer comment les lacs sous-glaciaires sur Mars peuvent rester liquides malgré la basse température à la base de la calotte glaciaire. . Le poids de la glace sus-jacente fournirait la pression nécessaire pour maintenir l’eau à l’état liquide plutôt que de se transformer en vapeur.

La vie dans les lacs sous-glaciaires?

Le lac Vostok est présenté comme un habitat possible pour la vie qui a été isolé de la surface de la Terre pendant des millions d’années, et comme un analogue pour les environnements proposés habitables par des microbes (et peut-être des organismes plus complexes) dans les océans internes des lunes glacées telles que Jupiter. L’Europe et l’Encelade de Saturne.

La calotte glaciaire polaire sud de Mars vue par la Mars Global Surveyor (MGS) Mars Orbiter Camera (MOC) le 17 avril 2000. (Crédit d’image: NASA)

Bien que l’eau hypersaline donnerait aux microbes un endroit où vivre sous la calotte polaire sud de Mars, sans une source d’énergie (alimentaire) quelconque, ils ne pourraient pas survivre. Les réactions chimiques entre l’eau et la roche peuvent libérer de l’énergie, mais probablement pas assez; cela aiderait s’il y avait une éruption volcanique occasionnelle, ou au moins une source chaude, alimentant le lac.

Lire la suite: Que diable pourrait vivre dans un lac d’eau salée sur Mars? Un expert explique

Nous n’en avons pas la preuve sur Mars, contrairement à Europe et Encelade. Bien que les nouvelles découvertes rendent Mars encore plus intéressante qu’avant, elles n’ont pas avancé son classement dans la liste des corps du système solaire les plus susceptibles d’héberger la vie.

Cela dit, l’eau salée pourrait agir comme une chambre de préservation – nous aidant à trouver des organismes extraterrestres qui sont maintenant éteints mais qui sont venus une fois sur Mars d’autres parties du système solaire.

