Mars cache plus d’eau qu’on ne le pensait : une nouvelle étude révèle les lacs souterrains du pôle Sud de la planète

Nous savons depuis longtemps que Mars contient de l’eau. Ce que nous ne savions pas, c’est la quantité d’eau qu’il contient réellement. Une nouvelle recherche de la NASA révèle De nouvelles données sur le sous-sol du pôle Sud de Mars, un endroit qui semble englober des dizaines de lacs souterrains.





Comme nous le savons jusqu’à présent, la surface souterraine de Mars contient à certains endroits des dépôts de glace d’eau et de dioxyde de carbone gelé, connue sous le nom de glace sèche. Ces gisements se trouvent dans différentes couches qui permettent un meilleur bilan géologique de l’histoire de Mars. Ils nous permettent, par exemple, de déterminer comment dans le passé certaines zones de Mars étaient beaucoup plus froides pour permettre de tels gels.

Le pôle Sud (prometteur) de Mars

Une nouvelle étude réalisée par le département JPL de la NASA révèle plus de détails sur ces gisements souterrains. « Nous ne savons pas si ces signaux sont de l’eau liquide ou non, mais ils semblent être beaucoup plus répandus que le document original trouvé », a déclaré le JPL, se référant à la recherche originale de 2018.

L’agence a utilisé l’instrument MARSIS de l’orbiteur Mars Express de l’Agence spatiale européenne. Avec cet instrument radar, les chercheurs peuvent envoyer des ondes à la surface martienne et selon les réflexions qu’il reçoit en retour, ce qui se trouve sous la surface est déterminé. La glace, par exemple, rebondit très facilement sur les ondes radar, tandis que des composants tels que la terre elle-même sont facilement pénétrés avec peu de réflexion.

Points du pôle sud martien qui ont révélé d’éventuels dépôts d’eau par la réflexion des ondes radar. Via | JPL

La dernière étude du JPL révèle des dizaines de points de réflexion à travers le pôle Sud. Ces points couvrent une zone beaucoup plus vaste qu’on ne le pensait initialement. Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est le fait que dans de nombreux endroits, l’eau gelée a moins de deux kilomètres de profondeur.

Qu’est-ce que cela nous dit? Quoi nous avons besoin de plus de recherches sur cette zone de Mars. Ces découvertes pourraient stimuler de nouvelles missions sur site au pôle Sud de Mars. Un rover au pôle Sud de Mars peut nous aider à mieux comprendre comment l’eau se comporte dans cette zone et à quel point elle serait utile pour les humains à l’avenir.

Ce ne serait pas une nouveauté en tant que telle, en 1999, la NASA a envoyé un atterrisseur polaire sur Mars, bien que leurs instruments n’aient pas survécu au long voyage là-bas. Il y a encore du travail à faire et nous avons de plus en plus de preuves de la présence d’eau.

Via | JPL

Plus d’informations | Lettres de recherche géophysique