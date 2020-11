Mars a «saigné» des milliards d’années dans un lent processus qui l’a transformé en une pierre froide du désert

Lors de la grande opposition de 1877, le célèbre astronome italien Giovanni Schiaparelli a observé un réseau dense de structures linéaires à la surface de Mars. Il les appelait «canaux» sans s’imaginer lui-même, le pauvre homme, celui qui allait rouler. D’après ce que nous savons, Schiaparelli ne croyait pas que ces structures étaient l’œuvre d’êtres intelligents, mais l’histoire des canaux de Mars était trop suggestive et les gens sont devenus fous.

Surtout quand quelques années plus tard, le célèbre astronome Percival Lowell conclu que ces canaux avaient été construits pour transporter l’eau des pôles vers les régions désertiques. Malheureusement, maintenant on sait que ce n’était pas comme ça, que dans le meilleur des cas, ces canaux étaient des vestiges de l’époque où, il y a des millions d’années, il y avait encore de l’eau sur Mars.

Et c’est que, dans le passé, l’eau coulait librement à travers la planète rouge, formant des rivières, des lacs et des côtes. Aujourd’hui, malheureusement, on le trouve à peine dans les calottes glaciaires polaires et, en infimes quantités, dans l’atmosphère sous forme de vapeur d’eau. Ce qui est intéressant, c’est que nous venons de découvrir que ce processus de perte d’eau est loin d’être terminé: Mars continue de sécher plusieurs millions d’années avant de devenir une planète désertique.

Une évasion interplanétaire

Nico Chamorro Coscia

Shane Stone et son équipe de l’Université de l’Arizona ont analysé les données que MAVEM a extraites de la partie supérieure de l’atmosphère martienne et c’est là qu’ils ont trouvé des traces d’eau à des altitudes plus élevées que prévu. Cela signifie que contrairement à ce que l’on avait tendance à penser jusqu’à présent, l’eau sur Mars n’est pas confinée à son atmosphère intérieure, mais plutôt à travers la poussière et les tempêtes saisonnières, il monte au sommet et une fois converti en hydrogène atomique qui s’échappe dans l’espace extra-atmosphérique.

Les chercheurs pensent que ce phénomène « aurait pu jouer un rôle important dans l’évolution climatique de Mars de son état chaud et humide il y a des milliards d’années à la planète froide et sèche aujourd’hui. »Mais, en tout cas, les données soutiennent l’idée que c’est le principal mécanisme par lequel la planète perd de l’eau aujourd’hui.

Cela signifiera un défi de plus à toutes ces idées (un peu bizarres) pour terraformer Mars