Si vous voulez éviter des tours inutiles lors de chaque chasse, regardez comment marquer les points de collecte sur la carte dans Monster Hunter Rise.

Comme nous aimons vous faciliter encore plus les choses, nous allons vous offrir encore plus de câble. Cela peut sembler idiot, mais la vérité est que nous devons admettre que les menus de Monster Hunter Rise ne sont pas beaucoup touchés. Mais il y a notre salut pour accéder plus facilement à tous les matériaux. Nous vous expliquons comment marquer le points de collecte sur la carte dans Monster Hunter Rise.

Oui, nous le savons: en jouant, vous apprenez où se trouvent tous les points de minage. Mais peut-être préférez-vous utiliser ce trou dans votre cerveau pour apprendre les chansons de Maluma. Votre solution est donc de jouer avec la carte.

Car oui, celui-ci peut non seulement vous montrer l’emplacement des gros monstres, mais tous les points où vous pouvez collecter des matériaux. Mais, bien sûr, vous devez configurer la carte avant ou vous devrez suivre notre instinct naturel (dont nous vous disons déjà à quel point c’est mauvais).

Les étapes à suivre sont assez simples:

1.- Allumez la console et démarrez le jeu. Oui, cette étape est vitale et il vaut mieux la faire correctement.

2.- Ouvrez le menu du jeu, et allez dans «options»

3.- Dans les options, nous sélectionnons «options de jeu» et «type de carte HUD»

4.- Ensuite, nous changeons cela en «carte détaillée».

5.- Nous partons en mission et… voila! Notre carte est réduite, certes, mais avec énormément de détails.

6.- Nous pouvons également, si nécessaire, faire en sorte que cela ne montre qu’un seul type d’éléments. Pour ce faire, ouvrez simplement la carte détaillée dans le menu de chasse et sélectionnez le type de matériel que vous recherchez.

