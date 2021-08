Marlon Wayans signe un film d’Halloween sans titre sur Netflix

Cela fait 20 ans que Marlon Wayans amené Film d’horeur et ce sont des suites aux écrans, et maintenant il se remet dans l’esprit d’Halloween pour une nouvelle aventure comique pour Netflix. Wayans jouera et produira le film encore sans titre sous la direction de Jeff Wadlow, d’après un scénario de Rob Rugan, Todd Berger et John R Morey. Les Film d’horeur séries, et les divers films parodiques qu’ils ont inspirés, n’étaient pas vraiment un film sérieux, avec l’accent mis sur les moments dégoûtants et le passage à certaines franchises d’horreur célèbres en cours de route. Il semble que la nouvelle incursion de Wayans dans le genre de la comédie effrayante soit un peu plus une véritable affaire.

L’intrigue du film verra une adolescente libérer accidentellement un esprit à Halloween, ce qui entraînera tout un chaos, y compris des décorations prenant vie et provoquant un chaos effrayant. Cela conduit l’adolescente à être forcée de s’associer pour sauver la ville avec la seule personne sur laquelle elle ne voulait vraiment pas compter – son père sceptique, joué par Wayans.

Basé sur le synopsis, le film sonne beaucoup plus dans le cadre familial Chaire de poule veine que celle de Wayans Film d’horeur films, qui s’adressent certainement à un marché plus adulte. Il poursuit également la série de projets de Netflix avec l’acteur, qui a joué dans leur comédie romantique Naked en 2017, et plus récemment Sextuplés en 2019, dans lequel il est apparu comme les six personnages principaux. Le film sera un autre spectacle de gamme pour Wayans, qui s’est fait connaître pour des comédies controversées et osées comme poussins blancs est apparu un certain nombre de rôles plus sérieux tels que G.I. Joe: L’élévation du cobra, et joue actuellement avec Jennifer Hudson dans le biopic d’Aretha Franklin, Le respect.

En plus de sa sortie de film avec Netflix, Wayans a également produit du contenu dans le cadre d’un accord global avec une autre plate-forme, HBO Max. Leur contrat comprend une nouvelle émission intitulée Livre de Marlon, qui est actuellement en développement, ainsi qu’un spécial multi-actes et un spécial stand-up. L’offre stand-up est Marlon Wayans : Vous savez ce que c’est, dans lequel le comédien évoque ses peurs sur scène. Le spécial a la description de « Quelle est la peur permanente de Marlon? Exactement ce à quoi vous vous attendriez: des personnes avec un nombril outie. Marlon creuse plus profondément pour explorer d’autres peurs, comme élever une fille, faire face à un fils adolescent rebelle, et probablement sa plus grande peur, la réalisation que ses mauvaises décisions sont ce qui a déchiré sa famille. Le voyage de Marlon vers la conscience de soi peut être résumé dans la simple phrase… « Vous savez ce que c’est. » Son spécial est maintenant disponible sur HBO Max.

Il n’y a certainement rien de mal à vous répandre sur les différents services de streaming disponibles si vous pouvez le gérer, et il semble que Wayans n’ait aucun problème à le faire. On ne sait pas encore exactement quand le nouveau film Halloween arrivera sur Netflix, mais nous nous attendons à le voir vers Halloween 2022.

