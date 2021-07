Marlon Wayans révèle que Paris et Nicky Hilton ont inspiré les « White Chicks »

Qui savait à quel point Paris Hilton et sa sœur Nicky pouvaient être inspirantes ?

Marlon Wayans l’a fait, et il a révélé vendredi que les sœurs Hilton étaient en fait la base des deux personnages principaux que lui et Shawn Wayans ont joués dans « White Chicks » en 2004 !

Posant sur une photo avec Paris, qui portait un décolleté plongeant et une longue robe rose, Wayans a écrit dans la légende que c’était Shawn qui avait ouvert le bal. « Le ‘poussin blanc’ original et moi… histoire drôle un jour, mon frère @therealdjsw1 m’appelle à 3 heures du matin en disant ‘marlon, nous devrions jouer les poussins blancs' ».

Après avoir répondu, « Vous planez ? » Marlon, 48 ans, a rappelé que le lendemain, Shawn avait partagé un magazine avec Paris et Nicky en couverture. « Je l’ai tout de suite compris », écrit-il. « Ils étaient si grands et étaient la porte d’entrée de la culture pop. Nous avons fait ce film dans un bon esprit pour célébrer un moment spécial de notre vie. »

Marlon et Shawn Waylon dans « White Chicks », et leurs muses Paris et Nicky Hilton lors d’un événement de mode à New York en 2020. Alamy, Getty Images

Marlon a poursuivi: « Alors merci paris et Nikki (sic) d’être des muses. Je t’aime. Quand nous faisons #whitechicks2 ‘allons faire du shopping' »

Pour ceux qui ne s’en souviennent peut-être pas, Marlon et Shawn ont joué des agents du FBI qui se sont infiltrés tout en chaperonnant des mondains blancs. Mais après un accident qui oblige les vrais mondains à rester à l’intérieur, les agents décident d’assister à un événement comme les mondains, Brittany et Tiffany.

Keenen Ivory Wayans a réalisé et écrit l’histoire avec Marlon et Shawn (et quelques autres), et tous les trois ont coproduit (avec quelques autres). C’était une affaire de famille et cela nécessitait beaucoup de travail de coiffure et de maquillage. Le film a fini par rapporter 113 millions de dollars au box-office mondial (et n’a coûté que 37 millions de dollars à réaliser), il a donc clairement trouvé un public. (Une suite a longtemps fait parler d’elle, mais ne s’est jamais matérialisée.)

Et, il s’avère que les deux muses du film ont un bon sens de l’humour à propos de tout cela.

« Ravi de vous voir hier soir », a écrit Paris, 40 ans, dans les commentaires. « Ce film était hilarant AF. Je t’aime aussi mon frère et oui, fais-le nous savoir »

Nicky, 37 ans, a ajouté : » Heureux d’avoir pu être une source d’inspiration ! ‘White Chicks’2? »

Marlon Wayans au 43e dîner de gala annuel de la clinique communautaire Saban à Beverly Hills, en Californie, en 2019. Amanda Edwards / Getty Images

En octobre dernier, Marlon a déclaré au magazine People : « Les gens disent toujours : ‘Pourriez-vous faire un ‘White Chicks 2′ maintenant ?’ Je pense certainement. Une bonne blague, c’est quand on peut faire rire les gens que l’on parodie. Qui aime le plus les « poussins blancs ? Les filles blanches. Dans cet environnement, dans ce climat, nous avons tous besoin de quelque chose pour rire de nous-mêmes. «