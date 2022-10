Marlon Wayans fait des farces aux clients du magasin d’Halloween pour promouvoir la malédiction de Bridge Hollow

Après que son personnage ait dû s’en occuper dans un film, La malédiction de Bridge Hollow étoile Marlon Wayan voulait que les autres sachent ce que cela fait d’être confronté à des décorations d’Halloween qui prennent vie. Avec la sortie récente de la comédie d’horreur familiale sur Netflix, Wayans a été amené par le streamer pour reprendre un magasin d’Halloween de quartier où il a été installé dans une salle de contrôle invisible pour les clients. À partir de là, il a aidé à orchestrer des « décorations » prenant vie et pourchassant les clients, suscitant de nombreux cris et frayeurs au passage.





Vous pouvez regarder la vidéo amusante ci-dessous.

En son cœur, La malédiction de Bridge Hollow raconte l’histoire d’un père et de sa fille dont la ville est envahie par de sinistres décorations d’Halloween. Ensemble, ils doivent travailler ensemble pour sauver la situation. Avec Wayans, le film partage la vedette Priah Ferguson dans le rôle de sa fille avec les deux dans les rôles principaux. Vous pouvez lire la ligne de connexion officielle du film ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lorsqu’une adolescente (Priah Ferguson) libère accidentellement un esprit ancien et espiègle à Halloween, provoquant des décorations qui prennent vie et font des ravages, elle doit faire équipe avec la dernière personne qu’elle voudrait pour sauver leur ville – son père sceptique (Marlon Wayans).

Jeff Wadlow réalise le film avec un scénario de Todd Berger et Robert Rugan. L’histoire est de John R. Morey et Todd Berger. Wayans a produit avec Rick Alvarez et Nathan Reimann. Le film met également en vedette Kelly Rowland, Rob Riggle, John Michael Higgins, Nia Vardalos, Lauren Lapkus, Holly J. Barrett, Myles Vincent Perez, Abi Monterey et Helen Slayton-Hughes.





Marlon Wayans était une figure paternelle sur le plateau

Netflix

Comme on le voit dans la vidéo ci-dessus, Marlon Wayans est quelqu’un qui aime faire rire les gens. Sa co-star Priah Ferguson a expliqué comment Wayans en faisait toujours autant sur le plateau dans une interview avec 45secondes.fr. Ferguson a noté comment Wayans lui servait de figure paternelle en plus de jouer son père à l’écran et qu’elle riait de ses blagues tout au long du tournage.

« C’était génial de travailler avec Marlon », nous a dit Ferguson. « Il m’a donné des conseils sur et hors plateau. Il était cool et un peu comme une figure paternelle hors plateau. Nous avions une très bonne alchimie. Et la famille aussi, comme avec Kelly [Rowland] et tout le casting. Nous avions tous une très bonne alchimie. [Marlon] était super drôle, et je suis sûr que tout le monde sait que Marlon va vous faire rire, et j’étais là pour rire de toutes ses blagues, ce qui était toujours génial. »

Ajoutant qu’il était toujours difficile de garder un visage impassible lorsque l’on travaillait avec Wayans, Ferguson a également déclaré: « Il faisait toujours une sorte de blague. Mais je ferais de mon mieux pour me tenir debout jusqu’à ce que le réalisateur dise « couper », donc que lorsque le réalisateur dit « coupez », je pourrais alors laisser sortir tous mes rires. »

La malédiction de Bridge Hollow est maintenant diffusé sur l’application Netflix et sur Netflix.com.